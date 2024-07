Oranje-international geeft toe: 'Ik had geen goed gevoel over het verhaal Zwayer/Bellingham'

De uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK doet nog altijd pijn bij . Oranje vond zijn eindstation in de halve finale tegen Engeland, door een doelpunt van Ollie Watkins in de slotminuut van de wedstrijd. Weghorst had het gevoel dat Oranje het toernooi had kunnen winnen.

“Om eerlijk te zijn, zit het nog heel diep”, vertelt de spits in een interview met Kicker. “Ik heb er na afloop niet veel over gesproken en ik probeerde er niet te veel aan te denken. Ik ging maar snel op vakantie. Nu je erover begint, besef ik dat de pijn er nog steeds is. Ik denk niet dat die snel verdwijnt.”

Na voortijdige uitschakelingen op het EK 2021 en WK 2022 had Weghorst goede hoop op zijn eerste hoofdprijs met Oranje. “Ik had echt het gevoel dat het dit jaar kon lukken. Dat geloof groeide iedere wedstrijd. Niet per se vanwege ons spel - Spanje was de verdiende winnaar - maar het gevoel werd wel steeds groter bij mij dat we Europees kampioen konden worden. Daarom was het zo bitter om uitgeschakeld te worden.”

'Geen goed gevoel bij Zwayer/Bellingham'

Toch bleek Engeland in de halve finale te sterk. “Engeland speelde niet veel goede wedstrijden, maar heeft wel enorm veel kwaliteit. Ze waren beter in de eerste helft, maar de penalty vond ik een grap. Ik zal eerlijk zijn: ik had geen goed gevoel over het verhaal omtrent Felix Zwayer en Jude Bellingham, dat voor de wedstrijd werd opgerakeld. Op het veld had ik niet het gevoel dat het een rol speelde. Maar ik vond het simpelweg geen penalty.”

Gaandeweg de tweede helft was Oranje een stuk beter dan voor de rust, vond Weghorst. “Uiteindelijk gingen we beter spelen en hadden we de wedstrijd onder controle. Ik had het gevoel dat wij de overhand hadden als we de verlenging in zouden gaan, maar toen viel het doelpunt.”

