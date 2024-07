‘Oranje-uitblinker raakt geblesseerd en zet streep door seizoenstart’

moet een streep zetten door het begin van het Premier League-seizoen, zo weet Football Insider. De sluitpost, die namens Oranje een sterk Europees kampioenschap keepte, staat zes weken aan de kant met een blessure.

Na meerdere goede optredens op het EK namens Oranje hoopte Verbruggen zijn goede vorm door te trekken richting het Premier League-seizoen met Brighton & Hove Albion, maar dat lijkt hij nu te kunnen vergeten. De doelman heeft namelijk een blessure opgelopen, die hem zes weken aan de kant houdt. Welk kwetsuur Verbruggen precies heeft, is niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

Voor Brighton en Verbruggen is dit nieuws een hard gelag. De Oranje-international maakte namelijk een goede kans om eerste doelman te worden onder nieuwe trainer Fabian Hurzeler. Afgelopen seizoen was het met regelmaat stuivertje wisselen met Jason Steele.

De sluitpost mist namelijk in ieder geval de seizoensouverture tegen Everton, terwijl ook door de thuiswedstrijd tegen Manchester United van een week later een streep kan. Tijdens die wedstrijden kan Hurzeler ook geen beroep doen op Kjell Scherpen, aangezien hij aan de kant staat met een kruisbandblessure. De verwachting is dat Steele in ieder geval de eerste wedstrijden van het seizoen onder de lat zal staan.

