Owen Wijndal krijgt na terugkeer bij Ajax positief nieuws van Francesco Farioli

is deze zomer na een uitleenbeurt aan het Belgische Royal Antwerp FC teruggekeerd bij Ajax. De linksback, die in de zomer van 2022 voor tien miljoen euro door de Amsterdammers werd overgenomen van AZ, deelt na de met 0-1 verloren oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle zijn eerste indrukken van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli.

In zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst kwam Wijndal tot 28 wedstrijden in alle competities. Afgelopen zomer trok de club met Borna Sosa echter een geduchte concurrent aan voor zijn positie, waarvoor ook een andere aankoop - Gastón Ávila -, plus toptalent Jorrel Hato én de van FC Twente teruggekeerde Anass Salah-Eddine in aanmerking kwamen. Wijndal werd dan ook op huurbasis bij Antwerp gestald, waar hij onder Mark van Bommel 44 wedstrijden speelde - waaronder zes in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Inmiddels is Wijndal dus terug in Amsterdam en heeft hij vrijdag zijn eerste speelminuten in het rood en wit in een klein jaar tijd gemaakt. Na een uur spelen bracht Farioli de linksback in het veld tegen PEC, als vervanger van Mika Godts. Aan de 0-1 tussenstand in Zwols voordeel, verkregen door een treffer van Anthony Fofana in de eerste helft, zou daarna niets meer veranderen.

"Ik ben zeker fit, het is goed en leuk om weer terug te zijn", zegt Wijndal na de wedstrijd voor de camera's van Ziggo Sport. "De voorbereiding gaat tot nu toe ook wel goed, de jongens zijn fit. Dat is op dit moment het belangrijkst." Vervolgens wordt de elfvoudig Oranje-international gevraagd naar zijn eerste indrukken van Farioli: "Ik moet zeggen: zeer positief. Dat is natuurlijk ergens wel logisch, dat je dat zegt. Maar hij brengt veel energie in de ploeg, samen met zijn assistenten. En hij heeft een goed idee voor het spel, dus ik heb veel vertrouwen in hem." Heeft Wijndal perspectief op een basisplaats onder de Italiaan? "Dat is natuurlijk nu nog lastig om te zeggen. Maar ik praat wel met hem; op dit moment zegt hij dat hij positief over me is, over hoe ik train", besluit Wijndal.

