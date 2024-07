Enorme uittocht PSV-verdedigers dreigt: 'Hij kan naar alle grote competities'

Landskampioen PSV zou deze zomer zomaar eens afscheid kunnen gaan nemen van niet minder dan zes verdedigende krachten die afgelopen seizoen een belangrijk aandeel hadden in de successen. Van was al bekend dat zijn toekomst hoogstwaarschijnlijk in zijn vaderland Brazilië ligt, maar vijf andere gewaardeerde krachten - waaronder , en , zouden deze zomer een stap kunnen gaan maken.

Bovengenoemd drietal, plus nog eens Mauro Júnior, Armando Obispo én Fredrik Oppegård, beschikt over een verbintenis tot medio 2025. Dat houdt in dat er kort gezegd drie opties zijn: PSV kan hen deze zomer verkopen om nog een transfersom voor ze te ontvangen, ze zouden hun contract kunnen verlengen óf volgend jaar gratis de deur uit kunnen lopen. Dat laatste scenario lijken de Eindhovenaren sowieso te willen voorkomen. Nieuwe contractvoorstellen zijn volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad aangeboden bij in ieder geval Boscagli, Teze, Mauro Júnior en Obispo (en vermoedelijk ook Oppegård), maar tot op heden is met geen van hen een akkoord bereikt.

In het geval van Mauro Júnior lijkt het volgens Elfrink de goede kant op te gaan. Obispo, die belangstelling vanuit Duitsland, Engeland en Spanje zou genieten, zou zich nog beraden op zijn toekomst, terwijl voor Boscagli (die volgens de clubwatcher 'mogelijk terug kan naar mediterrane oorden') hetzelfde geldt. Ook Teze staat er in het buitenland goed op. De rechtsback 'geniet belangstelling uit alle grote competities', terwijl PSV hem volgens Elfrink een nieuw contract tot - vermoedelijk - medio 2028 heeft aangeboden. "Als een van de geïnteresseerde clubs echt doorpakt, moet PSV waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe rechtsback", leest het.

Van doelman Benítez is bekend dat Atlético Madrid hem graag ziet komen. Een eerste bod ter hoogte van 2 miljoen euro op de Argentijn, die bij de Rojiblancos de opvolger van Jan Oblak zou moeten worden, is echter resoluut van tafel geveegd. Volgens Elfrink zijn PSV en de international nog niet in onderhandeling over een nieuw contract. Ondertussen lijkt de volgende werkgever van Ramalho bekend: "Het meest verse nieuws is dat Corinthians hem een fraai aanbod heeft gedaan en dat hij genegen is om daar op in te gaan", schrijft Elfrink. Mocht het toch niet tot een deal komen, dan heeft de verdediger nog altijd een aanbod voor een extra seizoen in Eindhoven (met een optie voor een tweede seizoen) achter de hand.

