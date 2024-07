'Stilte voor de storm' bij PSV: 'Er kunnen nog gekke dingen gebeuren in augustus...'

Hoewel het op transfergebied momenteel relatief rustig is rond PSV, lijkt de regerend kampioen van Nederland zich op te mogen maken voor een drukke maand augustus. De Eindhovenaren hopen daarin een gewild vijftal uit buitenlandse handen te kunnen houden, schrijft clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

Elfrink spreekt van 'De 4 J's': Jerdy Schouten, Joey Veerman, Johan Bakayoko en Jordan Teze. Laatstgenoemde gaat zijn laatste contractjaar in, waardoor een verkoop 'niet ondenkbaar is'. Olivier Boscagli zit in dezelfde situatie, maar de Fransman zou alleen weg mogen als een geïnteresseerde club een fors bedrag op tafel legt: "PSV heeft al uitgesproken niet koste wat het kost een bescheiden transfersom op te willen halen, omdat een kampioenschap de club ongelooflijk veel waard is", leest het.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien schrijft Elfrink dat de verwachting is dat het transfergeweld rond Bakayoko 'in de laatste twee weken van augustus hoe dan ook gaat losbarsten'. De Belgische buitenspeler ligt in het Philips Stadion nog vast tot medio 2026, maar wordt in verband gebracht met onder meer Bayern München en clubs uit de Premier League. Naar middenvelder Schouten wordt na een prima EK in Duitsland ondertussen 'druk geïnformeerd', weet de clubwatcher, terwijl Veerman zal moeten kiezen tussen 'een aantal ploegen uit het buitenland en een mooie aanbieding van PSV'.

Desondanks gaat PSV er volgens Elfrink nog altijd vanuit dat de spelers deze zomer behouden zullen blijven voor trainer Peter Bosz. "Maar zeker in augustus kunnen nog gekke dingen gebeuren als Engelse clubs ineens aan het kopen slaan", voegt de journalist daaraan toe, om er vervolgens op te wijzen dat de zomerse transferperiode nog tot 2 september duurt. Overigens liggen de schaduwlijstjes al klaar: "Voor elk van deze spelers komen absoluut vervangers op het moment dat ze zouden vertrekken."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘PSV laat oog vallen op ‘geliefd target’ in de Eredivisie bij vertrek van Schouten’

PSV heeft een oogje op NEC-middenvelder Dirk Proper, meldt het Eindhovens Dagblad.