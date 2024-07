PSV-speler zet Instagram-account plots op zwart: fans maken zich grote zorgen

heeft maandag zijn Instagram-profiel ‘op zwart gezet’. De verdediger van PSV verwijderde al zijn geplaatste berichten en veranderde zijn profielfoto naar een zwarte afbeelding. Deze actie bleef niet onopgemerkt bij de Eindhovense fans.

Obispo raakte afgelopen zaterdag, in de oefenwedstrijd tegen Club Brugge (1-1), geblesseerd toen hij zich op pijnlijke wijze leek te verstappen. De centrumverdediger leek te grijpen naar de knie en moest noodgedwongen vervangen worden. Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Obispo in ieder geval ontbreekt in de selectie voor het trainingskamp.

Meerdere PSV-watchers, zoals Rik Elfrink, verwachten dat Obispo zomaar eens langdurig uit de roulatie kan liggen. De verdediger, die al vaker te maken kreeg met slepende blessures, besloot om zijn Instagram op zwart te zetten. Dit beeld viel op bij enkele gebruikers van X.

Elfrink beantwoordt een vraag van een ongeruste PSV-supporter: “Laten we niet vooruitlopen op zaken, maar het feit dat hij z’n Instagram-pagina op zwart zet belooft niet per se goed nieuws nee.” Het blijft vooralsnog afwachten hoe ernstig de blessure de blessure van Obispo is.

