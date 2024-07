Roy Keane lacht niet mee, als ITV-presentator een appje over Ronald Koeman voorleest

Roy Keane vindt dat Engeland heeft gemazzeld in de wedstrijd tegen Nederland. De strafschop die Harry Kane in de eerste helft kreeg – en benutte – was in de ogen van de Ierse analist van ITV onterecht.

De Engelse zender kreeg na de wedstrijd Ronald Koeman voor de camera. Vond de bondscoach de Engelse zege terecht? “Wat betreft de eerste helft wel, wat betreft de tweede helft niet. In de tweede helft was het meer fifty-fifty”, zei Koeman. De bondscoach is trots op zijn spelers, die in zijn ogen een ‘geweldig toernooi’ hebben gespeeld en uiteindelijk een stukje pech hebben gekend.

Direct na het interview met Koeman las ITV-presentator Mark Pougatch een berichtje voor dat hij van zijn zoon had ontvangen. “Ik heb een berichtje van mijn zoon gekregen: ‘De penalty is karma voor Koeman, voor 1993 in Rotterdam.’”

In oktober 1993 plaatste Nederland ten koste van Engeland voor het WK 1994. Koeman trok bij een 0-0 stand in De Kuip de doorgebroken David Platt aan zijn shirt op de rand van het strafschopgebied. Er volgde slechts een gele kaart – en geen strafschop. Later in de wedstrijd scoorde Koeman uit een vrije trap; Oranje won met 2-0.

Pougatch vraagt daarna aan Roy Keane of Engeland heeft gemazzeld. “Ja, dit was in mijn ogen geen penalty”, antwoordt Keane. “Maar in deze wedstrijd had je een beetje geluk nodig. Als dit elders op het veld gebeurde, dan zou het wel een vrije trap zijn geweest. Maar bij zo’n beslissing… Ik houd er juist van dat voetbal een fysieke sport is. Voor mij is dit geen penalty.”

