Spanje kampt vlak voor finale tegen Engeland met één groot twijfelgeval

De opstelling van Spanje voor de finale van het Europees Kampioenschap tegen Engeland is op de meeste posities al in te vullen, maar Mundo Deportivo ziet toch nog één serieus twijfelgeval voor bondscoach Luis de la Fuente. moest de halve finale tegen Frankrijk wegens een schorsing aan zich voorbij laten gaan. Zijn vervanger Nacho maakte een ijzersterke indruk. Keert Le Normand tegen Engeland terug in de basis of houdt De la Fuente toch vast aan Nacho?

Nacho was in het afgelopen seizoen zeker niet altijd basisspeler bij Real Madrid, maar in de belangrijke Champions League-wedstrijden deed trainer Carlo Ancelotti een beroep op de 34-jarige verdediger. Nacho gaf als aanvoerder leiding aan de defensie in de return tegen Manchester City in de kwartfinales en droeg ook in het tweeluik met Bayern München in de halve finales én in de eindstrijd tegen Borussia Dortmund de band. De routinier was een zekerheidje in de selectie van De la Fuente voor het EK, al is hij geen basisspeler. Hij verscheen in de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië nog wel aan de aftrap, maar kwam in de daaropvolgende drie duels helemaal niet in actie.

Volgens Mundo Deportivo had de opstelling van Spanje voor de finale tegen Engeland ‘zonder enige twijfel’ voorspeld kunnen worden, maar daar heeft het optreden van Nacho in de kwartfinale tegen Duitsland verandering in gebracht. “Een omstandigheid die een debat heeft geopend en zekere twijfels heeft doen rijzen over de partner van Aymeric Laporte in het Olympisch Stadion in Berlijn”, zo schrijft de sportkrant. Het Spaanse centrale duo tegen Duitsland bestond in eerste instantie uit Le Normand en Laporte, maar eerstgenoemde werd in de rust gewisseld. Hij was na een half uur al tegen een gele kaart aangelopen. Nacho verving hem met verve. “Hij speelde een sleutelrol, vooral in de verlenging, bij het in bedwang houden van de aanvallen van een Duitsland dat zijn aanval baseerde op voorzetten vanaf de zijkant naar ‘reus’ Füllkrug”, zo klinkt het.

Le Normand was vanwege zijn gele kaart tegen Duitsland geschorst voor de halve finale tegen Frankrijk. Nacho verscheen voor de tweede keer aan de aftrap en stond opnieuw zijn mannetje. “Gehard in hoogvliegende gevechten door zijn ervaring bij Madrid, pakte Nacho de gelegenheid eerst aan als centrale verdediger en daarna als vleugelverdediger na de heupblessure voor Jesús Navas. De veelzijdige verdediger begeleidde Vivian tegen de aanvallen van Barcola en de ‘wazige’ Mbappé”, is het medium lovend over Nacho. En daardoor is het dus nog maar de vraag hoe de verdediging van Spanje eruit gaat zien tegen Engeland. Dani Carvajal keert na een schorsing sowieso terug, de strijd om het plekje centraal naast Laporte lijkt dus nog open te liggen.

