Ten Hag spreek zich uit over toekomst van Sancho: 'Manchester United heeft goede spelers nodig'

Erik ten Hag en hebben een punt gezet achter de onenigheid die ze met elkaar hadden. De Nederlandse oefenmeester geeft in gesprek met The Manchester Evening News te kennen dat de 24-jarige vleugelaanvaller na zijn verhuurperiode bij Borussia Dortmund een nieuwe kans krijgt bij Manchester United.

De vleugelaanvaller keerde afgelopen vrijdag terug op het trainingsveld van The Red Devils en toen werd al duidelijk dat Ten Hag en Sancho de strijdbijl hebben begraven. De Nederlandse oefenmeester, die zijn derde jaar ingaat als coach van de Engelse topclub, spreekt zich nu uit over hoe de vlag er wat betreft de aanvaller bij hangt. "Zoals we al zeiden, hebben we een streep gezet onder de situatie. Manchester United heeft goede spelers nodig en Jadon is een goede speler. We kijken vooruit.”

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag besloot om Sancho in september vorig jaar buiten de wedstrijdselectie voor het duel tegen Arsenal. De Nederlandse oefenmeester vond dat de buitenspeler niet hard genoeg trainde. Sancho reageerde daar vervolgens op door te stellen dat hij tot zondebok werd gemaakt voor de teleurstellende resultaten. Dit schoot de trainer in het verkeerde keelgat, waarna hij excuses eiste van de aanvaller. Sancho was hier niet toe bereid en werd vervolgens uit de selectie verbannen door Ten Hag.

Afgelopen winter werd Sancho verhuurd aan zijn oude club Borussia Dortmund, waar hij een prima indrukte achterliet. De buitenspeler maakte in veertien Bundesliga-wedstrijden twee doelpunten en gaf drie assists, daarnaast wist hij de finale van de Champions League te bereiken met Die Borussen. Dortmund had de hoop om Sancho definitief over te nemen, maar kon niet voldoen aan de vraagprijs van Manchester United.

Of de toekomst van de aanvaller na de handreiking van Ten Hag nog altijd bij de Engelse grootmacht ligt is niet bekend. Naar verluidt zou Manchester United openstaan om Sancho van de hand te doen, maar is er nog geen concrete interesse. Sancho heeft in Engeland nog een contract tot medio 2026.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside raakt gewenste gast van Johan Derksen kwijt

Johan Derksen heeft in zijn eerste column voor De Telegraaf onthuld dat Vandaag Inside een vaste gast is kwijtgeraakt.