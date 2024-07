Ten Hag ziet af van komst Feyenoorder: 'Hij is overwogen, maar te duur voor een wisselspeler'

Manchester United heeft volgens The Athletic overwogen om bij Feyenoord aan te kloppen voor verdediger . De 26-jarige Slowaak zou in het elftal van Erik ten Hag als back-up voor zowel het centrum van de verdediging als de linksbackpositie moeten fungeren, maar zou 'voor een wisselspeler' simpelweg te duur zijn.

Het zijn drukke weken voor United én Ten Hag. De club staat op het punt om met René Hake, Ruud van Nistelrooij en Jelle ten Rouwelaar liefst drie Nederlanders toe te voegen aan de technische staf. Bovendien is men volop bezig met de komst van Oranje-internationals Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt, die moeten overkomen van respectievelijk Bologna en Bayern München en beiden rond de 40 miljoen euro zullen kosten.

Zirkzee zou niet de enige aanvallende versterking voor het elftal van Ten Hag moeten worden: volgens The Athletic wordt ook de komst van Ivan Toney (Brentford) en Dominic Calvert-Lewin (Everton) intern nog altijd overwogen. Beide goalgetters beschikken bij hun huidige werkgever over een contract dat in de zomer van 2025 afloopt en lijken niet van zins dat te gaan verlengen. Desondanks zou United een bedrag van 70 miljoen euro voor Toney kwijt zijn, terwijl Calvert-Lewin voor zo'n 35 miljoen euro los te weken zou zijn.

Daarnaast is Manchester United nog op zoek naar een linksbenige verdediger die als back-up zou kunnen fungeren voor Lisandro Martínez en Luke Shaw, die afgelopen seizoen veelvuldig met blessureleed kampten. "Feyenoorder Dávid Hancko, die op beide posities uit de voeten kan, is daarvoor overwogen, maar zou te duur kunnen blijken voor iemand die vermoedelijk een squad player (wisselspeler) zal zijn", schrijft het medium. In dat licht bezien is het niet vreemd dat United volgens Turkse media interesse toont in voormalig N.E.C.'er Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe). Hancko lijkt op zijn beurt hard op weg naar Atlético Madrid, dat volgens Spaanse media een akkoord met Feyenoord zou hebben bereikt over de te betalen transfersom.

