Nog niet eerder gehoorde conclusie na Oranje-exit: 'We hebben dit EK afscheid genomen'

Waar is de voetbalvrouw gebleven? Dat vraagt Tina Nijkamp zich af in haar column in De Telegraaf. Waar de partners van de spelers van het Nederlands elftal eerst nog volop in de belangstelling stonden, constateert de kijkcijferexpert en voormalig programmadirecteur van SBS6 dat zij door de jaren heen steeds meer naar de achtergrond zijn verdwenen. Nijkamp stelt dat we tijdens het huidige Europees Kampioenschap in Duitsland zelfs ‘afscheid’ hebben genomen van de voetbalvrouwen.

Nijkamp zag dat niet alleen het koningshuis om ‘onduidelijk redenen totaal onzichtbaar’ bleef, maar ook dat de voetbalvrouwen op dit EK ‘geen enkele rol’ speelden. Ze vraagt zich af waar zij zijn gebleven. “In de jaren 70 was daar natuurlijk al Danny, de echtgenote van Johan Cruijff, maar begin deze eeuw werd de voetbalvrouw pas echt een fenomeen. In Engeland hadden ze toen Victoria Beckham als ultieme glamourkoningin, maar Nederland bleef niet achter. SBS6 lanceerde in 2004 zelfs een realityserie over voetbalvrouwen, waarin de dames werden geportretteerd”, zo weet Nijkamp nog. “In 2007 kwam er nog een heuse dramaserie met dezelfde naam, met onder andere Nicolette van Dam en ook de latere voetbalvrouw Yolanthe Cabau in de hoofdrollen. Het was drie seizoenen een ware kijkcijferhit.”

Artikel gaat verder onder video

Nijkamp zag dat sommige dames zelfs ‘bekender’ werden dan hun voetballende man. Ze noemt naast Yolanthe ook Sylvie Meis, de ex-partner van Rafael van der Vaart, als voorbeeld. “Hoe anders is dat nu? Natuurlijk, Candy-Rae van Daley Blind en Annekee van Matthijs de Ligt zijn bekende influencers, maar een hype? Helemaal voorbij. We zagen ze op dit EK nergens, behalve even op de familiedagen, maar verder lijken ze vooral op de achtergrond te willen blijven. Geen ambities als presentatrice, geen rol in een serie, helemaal niks. Nul glamourreportages en weinig verhalen over ‘de vrouw achter’ in de media. Heel rustig. Maar eerlijk? Ook saaier. Ik mis de voetbalvrouw”, aldus Nijkamp.

FCUpdate.nl dook in de aanloop naar de start van het EK wél in het privéleven van de Oranje-internationals.

Kijkcijfers

De mediapersoonlijkheid denkt dat het eindtoernooi in Duitsland desondanks niet snel vergeten zal worden, in tegenstelling tot het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. Het Nederlands elftal speelde toen weliswaar een gedenkwaardige kwartfinale tegen Argentinië (2-2 na ruim 120 minuten, verloren na strafschoppen), maar de kijkcijfers vielen over het algemeen tegen. “Hoe waren de kijkcijfers van Oranje dit EK? Veel hoger dan de cijfers van het WK in Qatar. Daar scoorde Oranje slechts één keer boven de vijf miljoen kijkers”, zo schrijft Nijkamp. Ditmaal scoorde alleen de eerste groepswedstrijd tegen Polen ‘minder dan die magische grens’.

Vooral de halve finale tussen Nederland en Engeland was in trek. Ruim 6,9 miljoen mensen zagen het voor de formatie van bondscoach Ronald Koeman op de valreep misgaan, terwijl de stream van de NOS ook nog eens bijna 900.000 kijkers had. “Toch nog op nummer één dit EK dus, want die wedstrijd zal zeker de top 100 van best bekeken televisieprogramma’s van 2024 gaan aanvoeren. Het was dan ook een EK om nooit te vergeten”, stelt Nijkamp. Daarin hebben de spelersvrouwen dus geen aandeel gehad. “We hebben tijdens dit toernooi helaas ook afscheid genomen van de voetbalvrouwen”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuwe NOS-analist valt niet in de smaak: 'Hoe verzin je het om hem uit te nodigen?'

De NOS kiest tijdens het EK voor onconventionele voetbalanalisten in Studio Fußball.