'Pavlidis kan jaar na vertrek bij AZ fraaie toptransfer maken'

kan na een jaar alweer vertrekken bij Benfica. Het Portugese Record weet te melden dat de voormalig AZ-spits in de belangstelling staat van FC Barcelona, Atlético Madrid, Chelsea en Newcastle United.

Pavlidis werd afgelopen seizoen samen met Luuk de Jong topscorer van de Eredivisie met 29 doelpunten. Daarmee wist de Griekse spits een fraaie transfer naar Benfica af te dwingen. Bij de Portugese grootmacht laat de 26-jarige goaltjesdief zien het scoren niet verleerd te zijn. In 46 officiële wedstrijden (alle competities) was Pavlidis vooralsnog goed voor 24 treffers en tien assists.

Artikel gaat verder onder video

Hans Kraay vindt ideale spits voor Oranje bij de nummer 48 van de FIFA-wereldranglijst

Met zijn scoringsdrift heeft Pavlidis de belangstelling gewekt van onder meer de Spaanse grootmachten FC Barcelona en Atlético Madrid. Ook een fraaie stap naar de Premier League lonkt. Chelsea is al tijden op zoek naar een nieuwe nummer negen, terwijl Newcastle United komende zomer serieus rekening houdt met een vertrek van spits Alexander Isak.

Van Basten: 'Belachelijk, hij had bij Ajax moeten voetballen. Hij speelde om de hoek!'

Record weet te melden dat Benfica niet geïnteresseerd is in een verkoop van Pavlidis. Het medium stelt dat de Portugese club eindelijk het idee heeft een 'goede vervanger' te hebben gevonden voor de in 2023 naar Paris Saint-Germain vertrokken Goncalo Ramos. Bovendien zullen geïnteresseerde clubs een flinke smak geld neer moeten tellen voor de voormalig AZ-spits. Pavlidis heeft een contract tot medio 2029 bij Benfica en daarin staat een afkoopclausule van liefst honderd miljoen euro.

Pavlidis maakte in de zomer van 2021 voor zo'n 2,5 miljoen euro de overstap van Willem II naar AZ. De Alkmaarders verkochten de Griekse doelpuntenmaker afgelopen zomer met flinke winst door. Naar verluidt telde Benfica zo'n achttien miljoen euro neer voor Pavlidis. Het is niet bekend of de Alkmaarders een doorverkooppercentage hebben bedongen bij de verkoop van de spits.

