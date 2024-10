Van Basten: 'Belachelijk, hij had bij Ajax moeten voetballen. Hij speelde om de hoek!'

Marco van Basten noemt het 'belachelijk' dat Ajax geen poging heeft ondernomen om naar Amsterdam te halen. De Griekse goalgetter maakte jarenlang indruk in het shirt van achtereenvolgens Willem II en AZ, maar verdient sinds afgelopen zomer zijn brood bij het Portugese Benfica, woensdag de tegenstander van Feyenoord in de Champions League.

Pavlidis kwam in de winter van 2019 op huurbasis van VfL Bochum over naar Willem II, dat een halfjaar later een kwart miljoen euro aftikte om de Griek definitief in te lijven. In tweeënhalf seizoen zou de spits 33 keer doeltreffen namens de Tricolores, waarmee hij AZ overtuigde om in 2021 2,5 miljoen euro voor hem te betalen. In Alkmaarse dienst ging Pavlidis vervolgens helemaal los: na 80 goals in 137 wedstrijden sloeg Benfica afgelopen zomer toe met een bod van om en nabij de achttien miljoen euro.

In Rondo komt de aankomende tegenstander van Feyenoord ter sprake. Benfica nam eerder dit seizoen afscheid van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt en stelden in zijn plaats Bruno Lage aan. Onder leiding van de Portugees heeft de topclub de schwung weer helemaal terug, getuige ook de 4-0 thuisoverwinning op Atlético Madrid in het miljardenbal. "Het ziet er goed uit, altijd", zegt Ronald de Boer. Presentator Wytse van der Goot stipt Pavlidis aan: "Die doet het geweldig, hè?", reageert De Boer.

Dan mengt Van Basten zich in de discussie: "Die had toch bij Ajax moeten voetballen, Pavlidis?", vraagt San Marco zich af. "Die speelde nota bene in Alkmaar, dat is om de hoek. Dan hebben ze de afgelopen jaren zo lang lopen klooien... niet te geloven, dat vind ik echt belachelijk", aldus Van Basten.

