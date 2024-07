UEFA stelt onderzoek in naar Rodri en Morata: uitlatingen op festiviteiten krijgen mogelijk staartje

De UEFA is een onderzoek gestart naar de Spaanse spelers Rodri en , meldt Voetbal International. Het tweetal maakte zich tijdens de huldiging van Europees kampioen Spanje schuldig aan het zingen van een provocerend lied over Gibraltar.

Spanje won zondagavond ten koste van Engeland het EK. Op de huldiging van maandag konden Rodri en Morata het niet laten om een sneer uit te delen aan de verliezend finalist. “Het is Spaans, Gibraltar is Spaans”, zongen ze uit volle borst met het aanwezige publiek. Gibraltar is officieel onderdeel van het Brits overzees territorium en hoort zodoende bij het Verenigd Koninkrijk. Spanje blijft de dwergstaat echter als Spaans grondgebied beschouwen.

Dat zorgt er dan ook voor dat het lied wat Rodri en Morata zeer gevoelig liggen. De Gibralarese voetbalbond diende donderdag dan ook een officiële klacht in bij de UEFA. In een statement noemde de bond de teksten al ‘extreem provocatief en beledigend’. De UEFA gaat nu aan de slag met deze aanklacht en stelt een onderzoek in.

De UEFA meldt echter niets over de liederen, maar heeft het wel over een 'mogelijke overtreding van het disciplinaire reglement van de UEFA'. Welke sanctie het Spaanse tweetal boven het hoofd hangt is niet bekend. Tijdens het EK werd de Albanees Mirlind Daku voor twee duels geschorst vanwege het uiten van leuzen over Servië en Noord-Macedonië.

Rodri: “¡Es español, Gibraltar es español!”.



Morata: “Que tú juegas en Inglaterra, socio”.



Rodri: “Me da igual”.



HONOR🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/M3ttgub3zl — Unai Cano (@unaicano10) July 15, 2024

