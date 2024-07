Driessen walgt van invaller bij Duitsland: 'Hoe durf je je op deze manier te onderscheiden?'

Valentijn Driessen is met geen goed woord te spreken over het feit dat in de aanloop naar de kraker tussen Spanje en Duitsland in de kwartfinales van het EK besloot om zijn haar roze te verven. De verslaggever van De Telegraaf is van mening dat hij zich als doodgewone verdedigende middenvelder niet op zo’n manier had willen ‘onderscheiden’.

Het was een opvallend gezicht in de aanloop naar de absolute kraker in de kwartfinales van het EK in Duitsland. Andrich speelde ondanks zijn basisplaatsen in de eerste vier wedstrijden tegen Schotland, Hongarije, Zwitserland en Denemarken een vrij anoniem toernooi, maar verscheen kort voor het duel met Spanje opeens met een nieuw kapsel op het trainingsveld. De middenvelder had besloten om zijn haar roze te kleuren. Het mocht niet baten: Julian Nagelsmann besloot Andrich na vier opeenvolgende basisplaatsen uit zijn elftal te halen.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder van Bayer Leverkusen kwam direct na rust binnen de lijnen, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Duitsland met 1-2 verloor van Spanje. “Op het moment dat ze het dragen, worden ze meteen uitgeschakeld, dus prima”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Driessen hoopt dat alle tegenstanders van het Nederlands elftal hun haar roze of in welke kleur dan ook gaan verven, want dat zou volgens hem betekenen dat ze meteen uit het toernooi vliegen. De verslaggever is niet voor een verbod op dit soort kapsels, maar walgt wel van de keuze van Andrich. “Dat is een van de slechtste spelers van Duitsland, gewoon een verdedigende middenvelder. Hoe durf je als verdedigende middenvelder je op deze manier te onderscheiden?”

Tijdens de ontmoeting tussen Spanje en Duitsland schrokken kijkers ook al van het kapsel van Andrich. Volgens Driessen is de opdracht voor een verdedigende middenvelder simpel. “Dan moet je gewoon kleurloos en anoniem meedoen. Balletjes inleveren. Dan moet je niet met zo’n raar kapsel gaan lopen”, zo klinkt het. Andrich is nog niet zo heel lang international. Hij zat in oktober vorig jaar voor het eerst bij de selectie van Die Mannschaft, maar zijn debuut volgde op 21 november. De teller staat inmiddels op tien interlands, waarvan vijf op het EK in eigen land. Andrich kwam vrijdagavond in de kwartfinale tegen Spanje direct na rust als vervanger van Emre Can binnen de lijnen. De invaller werd tien minuten later al op de bon geslingerd. Zijn tweede gele kaart van het toernooi, waardoor hij de halve finale sowieso niet had kunnen spelen. Zover komt het ook niet voor Duitsland, dat door een doelpunt heel laat in de verlenging is uitgespeeld.

© Imago

