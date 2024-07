Vandaag Inside maakt opvallende draai: 'Ik zie u denken: wat zijn die gasten aan het doen?!'

De uitzending van Vandaag Inside Oranje begon vrijdagavond al om 23.00 uur, ondanks dat de EK-kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk nog bezig was. Normaliter wachten de heren tot na het laatste fluitsignaal, maar ditmaal begon de uitzending toch op het ‘reguliere’ tijdstip.

Omdat een verlenging en strafschoppen noodzakelijk bleken bij Portugal - Frankrijk, was de wedstrijd pas rond 23.40 uur afgelopen. “Ik zie u denken thuis: ‘Wat zijn die gasten aan het doen? Er wordt gewoon gevoetbald, waarom beginnen ze nu al?’”, zei Wilfred Genee aan de start van de uitzending. “Dat heeft ermee te maken dat Johan (Derksen, red.) is geopereerd. Die moet zo snel mogelijk z’n bed in, dus we moeten gewoon gaan beginnen.”

Derksen is vrijdagochtend geopereerd aan een liesbreuk. Daardoor was het even onzeker of hij aanwezig zou zijn bij de avonduitzending. In de loop van de dag maakte Vandaag Inside bekend dat Derksen zou aanschuiven, nadat hij zelf ook al aangaf te willen komen.

Kijkcijfertechnisch is het een goed besluit om de uitzending op het 'normale' tijdstip te laten plaatsvinden, zo denkt tv-kenner Tina Nijkamp. "Het is verstandig qua kijkcijfers. Eerder al bleek dat er een zeer grote trouwe groep is die elke avond om 23.00 uur naar SBS6 zapt, speciaal voor dit programma."

