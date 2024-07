Wilfred Genee krijgt kritiek, nadat hij een 'heel dramatische' prestatie neerzet

Wilfred Genee heeft met de ontknoping van de Vandaag Inside Oranje Quiz dramatische kijkcijfers gescoord, zo meldt Tina Nijkamp maandagochtend. Volgens de mediapersoonlijkheid kan Talpa maar tot een conclusie komen na de quizshow van Bas Nijhuis en Genee: Eens maar nooit weer.

Genee en Nijhuis hebben gedurende de gehele periode dat de Vandaag Inside Oranje Quiz is uitgezonden op televisie veel kritiek gehad. Het begon al tijdens de eerste aflevering, toen het programma een slechte start maakte: "AU, geen beste score”, schrijft Nijkamp destijds op Instagram: “Dit zijn Veronica Offside scores voor Wilfred en geen Vandaag Inside aantallen", merkte ze destijds op.

Dat beeld is in de afgelopen weken niet veranderd. De Vandaag Inside Oranje Quiz scoorde slecht en interessant was het om te zien hoe het programma het zou doen tijdens de grote finale van het programma, vlak voor de EK-finale tussen Spanje en Engeland: "Heel dramatisch", schrijft Nijkamp op Instagram over de kijkcijfers in de laatste uitzending van het programma van Genee en Nijhuis.

"139.000 kijkers. Natuurlijk, een programma kan altijd floppen, maar dat een spin off van een AAA Merk zo weinig scoort? Conclusie: eens maar nooit weer voor deze quiz, vermoedelijk", besluit Nijkamp op Instagram. Het is na Veronica Offside opnieuw een programma van Genee dat van de buis gaat verdwijnen, al waren er op het moment van schrijven nog geen concrete plannen om de quiz na het EK te blijven produceren.

