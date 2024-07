Woerts: 'Deze organisatie hoopt te profiteren van mogelijk faillissement Vitesse'

Terwijl Vitesse koortsachtig bezig is het vege lijf te redden, hoopt men bij NOC*NSF te kunnen profiteren van een eventueel faillissement van de Arnhemse club, zo onthult sportmarketeer Chris Woerts. De sportkoepel zou er als de kippen bij willen zijn om het trainingscomplex van Vitesse op Papendal over te nemen zodra dat scenario werkelijkheid wordt.

"De soap bij Vitesse dendert door", schrijft Woerts op X - en daar is geen woord van gelogen. De club ontving eerder deze week voor de zoveelste keer uitstel van de KNVB, maar zal vóór 22 juli toch echt de zaken op een rij moeten hebben, wil het de proflicentie niet verliezen. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch deed eerder op de zondag een dringend beroep op de KNVB om de club, die is opgericht in 1892, toch vooral niet ten onder te laten gaan.

Mocht dat scenario tóch uitkomen, dan zou NOC*NSF volgens Woerts graag het trainingscomplex dat Vitesse op Papendal gebruikt, willen overnemen. De sportkoepel 'kijkt nieuwsgierig mee', schrijft de sportmarketeer, en zou dus toe kunnen slaan als de angst van iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt bewaarheid wordt.

NOC*NSF heeft overigens al een deel van het complex in handen, maar zou dus graag uit willen breiden met het Vitesse-gedeelte. Dat wordt momenteel niet alleen gebruikt als trainingslocatie voor de hoofdmacht, maar ook voor de jeugdelftallen en de Jong-ploeg. Die spelen bovendien hun wedstrijden op het complex. Behalve vijf velden heeft Vitesse op Papendal ook een gebouwencomplex van vier verdiepingen in gebruik. Daar huist onder meer de medische staf, een deel van het kantoorpersoneel én het spelershome.

De soap bij @MijnVitesse dendert door en bij @nocnsf kijk ze nieuwsgierig mee: want bij faillissement @MijnVitesse wil de Olympische organisatie graag het trainingscomplex op Papendal inlijven! @1e_Divisie @eredivisie #voetbal — chris woerts (@cwoconsultancy) July 14, 2024

