Feyenoord heeft droomtegenstander in de Champions League: 'Dan zouden we 64-1 winnen'

en weten welke tegenstander ze volgend seizoen in de Champions League willen tegenkomen. De middenvelders van Feyenoord dromen van een krachtmeting met Real Madrid, de Champions League-winnaar van het afgelopen seizoen.

Zerrouki en Zechiël werden op de jaarlijkse kinderpersconferentie gevraagd tegen wie ze willen spelen. “Ik zou het heel leuk vinden als we dit jaar in de Champions League tegen Real Madrid kunnen spelen”, zei Zerrouki. “Dat is een heel grote club met de beste spelers van dit moment. Dat zou een enorm mooie uitdaging zijn en een mooie ervaring.”

Zechiël deelt de wens van zijn ploeggenoot. “Ja, ik wil ook tegen Real Madrid spelen. Dan zouden we 64-1 winnen”, grapt hij. Real Madrid zit bij de Champions League-loting in Pot 1, terwijl Feyenoord is ingedeeld in Pot 3. Een loting tegen de Spaanse topclub is dus mogelijk. Feyenoord weet op 29 augustus wie de tegenstanders worden in de groepsfase.

Ramiz Zerrouki hoopt dit seizoen tegen Real Madrid te mogen spelen 👀



Gjivai Zechiël: "Dan zouden we 64-1 winnen" 😉 — ESPN NL (@ESPNnl) July 21, 2024

