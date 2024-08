‘Ajax krijgt te maken met concurrentie voor Rugani: Italiaanse club waagt nieuwe poging’

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Ajax zich versterkt met . De Amsterdammers hebben er in Bologna een geduchte concurrent bijgekregen. Volgens Gianluca Di Marzio heeft de Serie A-club de interesse in de 30-jarige verdediger nieuw leven ingeblazen. Eerder deze transferwindow had Bologna de Juventus-verdediger ook al op de korrel.

Bologna is op zoek naar een vervanger voor de naar Arsenal vertrokken Riccardo Calafiori. In juli voerde de Italiaanse club al gesprekken met het management van Rugani. Destijds besloot de club niet door te pakken, maar daar zou volgens de Italiaanse transferjournalist nog wel eens verandering in kunnen komen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Ajax krijgt flinke tegenvaller te verwerken in transfer Borna Sosa’

Rugani maakt geen deel meer uit van de plannen bij Juventus en mag daarom vertrekken bij de Italiaanse topclub. Aan belangstelling geen gebrek, want naast Ajax en Bologna zijn er ook vanuit de Verenigde Arabische Emiraten aanbiedingen gedaan aan de Italiaanse verdediger. Hier zou Rugani echter nee tegen hebben gezegd.

LEES OOK: VI komt met belangrijke update over komst Rugani naar Ajax

Ajax wil zich dolgraag versterken met Rugani, die op huurbasis naar Amsterdam moet komen. De ploeg van trainer Francesco Farioli zal daarvoor wel eerst een centrale verdediger van de hand moeten doen. Hiervoor is Jakov Medic een belangrijke kandidaat, maar vooralsnog slaagt technisch directeur Alex Kroes er niet in om de Kroatische verdediger te slijten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Langste penaltyreeks ooit? Zo verhoudt Ajax - Panathinaikos zich tot andere historische strafschoppenseries

Ajax - Panathinaikos kende een buitengewoon lange penaltyserie. Hoe gaat die de geschiedenisboeken in?