Taylor baalt opzichtig van ploeggenoot en steekt frustratie niet onder stoelen of banken

Ajax-middenvelder baalde in de slotfase van de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League ontzettend van ploeggenoot . Taylor bezorgde Bergwijn met een fraai hakballetje een niet te missen kans op de openingstreffer, maar de aanvaller kreeg de bal niet voorbij de Poolse-doelman. Taylor baalde zichtbaar als een stekker.

Bergwijn verscheen donderdagavond in de return tegen Jagiellonia voor het eerst dit seizoen aan de aftrap bij Ajax. De aanvaller, vorig seizoen nog aanvoerder, maakte vanwege zijn deelname aan het EK in Duitsland pas laat zijn opwachting op het trainingsveld in Amsterdam en keerde ook nog eens terug met een blessure. Francesco Farioli deed de afgelopen weken rustig aan met Bergwijn, die bovendien in verband wordt gebracht met een transfer. De Amsterdammer is voorlopig ‘gewoon’ nog speler van Ajax en had donderdagavond dus een basisplaats.

Bergwijn mist dé kans op openingstreffer

Ajax kreeg in de eerste helft lang niet zoveel ruimte als in de heenwedstrijd in Polen. Het was lang wachten op de eerste grote kans voor de Amsterdammers. Die kreeg Bergwijn een paar minuten voor de pauze. Kian Fitz-Jim had al kunnen afdrukken, maar hij speelde de bal naar Taylor. Zijn collega op het middenveld bracht vervolgens Bergwijn met een fraai hakballetje oog-in-oog met de doelman van Jagiellonia, maar scoren deed hij niet. Daarvan baalde Taylor zichtbaar. De middenvelder was duidelijk teleurgesteld in het afronden van zijn ploeggenoot. Hij maakte wat bewegingen met zijn armen en trok een verongelijkt gezicht.

Taylor kan even later alsnog juichen

Ajax hield een hoekschop over aan de kans voor Bergwijn, waaruit Bertrand Traoré de bal naast kopte. Op de weg terug richting de eigen helft zag je Taylor nog in zichzelf praten, nog balend van de gemiste kans van zijn ploeggenoot. Taylor had niet veel later wél reden tot lachen. Een paar minuten nadat hij een fraaie assist door zijn neus geboord zag worden, schoot Fitz-Jim Ajax op een 1-0 voorsprong. Na de 1-4 overwinning in de heenwedstrijd in Polen staat Ajax dus al met zeker anderhalf been in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Zo, dat zag er opeens flitsend uit bij Ajax! Fitz-Jim met een slim balletje en Taylor met een hakje, maar Bergwijn verzuimt te scoren. Dat had echt een mooi doelpunt kunnen zijn. #ajajag — Ajax Life (@ajaxlife) August 29, 2024 Christ, Steven Bergwijn... how do you not score here?! pic.twitter.com/XkSsizp3Yo — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) August 29, 2024

