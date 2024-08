‘Ajax toont belangstelling in Marokkaans toptalent en uitblinker op Olympische Spelen’

Ajax heeft interesse in de diensten van , zo weet L’Équipe. De Marokkaanse middenvelder van Stade Reims is momenteel actief op de Olympische Spelen en zal naar verwachting deze zomer vertrekken uit Frankrijk.

Ajax is een van vier clubs die volgens de Franse sportkrant interesse hebben in Richardson. Ook Fiorentina, AS Roma en Everton zouden zich willen versterken met de 22-jarige middenvelder, die nog een contract heeft tot medio 2027 bij Reims.

Naar verluidt zou Reims al een bod van negen miljoen euro hebben ontvangen voor de Marokkaan, alhoewel het niet duidelijk is vanuit welke club dit komt. Toch zal dat niet genoeg zijn om de Fransen te overtuigen, aangezien die een bedrag van twaalf miljoen euro exclusief bonussen verlangt. De verwachting is dat de middenvelder voor het einde van de transferperiode vertrekt.

De in Frankrijk geboren Richardson maakte in de zomer van 2022 de overstap van Le Havre naar Stade Reims, dat hem het eerste jaar weer verhuurde aan zijn oude club. Afgelopen seizoen speelde de Marokkaan wel voor de club uit Noord-Frankrijk en kwam hij 28 keer in actie. Daarin wist hij drie treffers te maken en leverde hij één assist. Op de Olympische Spelen begon de linkspoot alle duels in de basis, maar in de halve finale werd verloren van Spanje. Donderdagmiddag staat de strijd om het brons met Egypte op het programma.

