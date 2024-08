Farioli deelt groot compliment uit: 'Dat is voor jou niet relevant, maar voor mij onbetaalbaar'

Het is nog niet sprankelend wat Ajax in de eerste wedstrijden onder de nieuwe trainer Francesco Farioli laat zien, maar verdedigend staat het een stuk beter sinds de komst van de Italiaan. Volgens Farioli heeft zijn elftal dat grotendeels te danken aan het werk dat de voorhoedespelers verzetten. De opvolger van John van ’t Schip was woensdagavond op zijn persconferentie lovend over onder meer , die complimenten krijgt voor zijn werk zónder bal.

In de voorbije twee seizoenen kwamen de defensieve problemen bij Ajax pijnlijk aan het licht. Vooral in het afgelopen seizoen was de defensie zo lek als een mandje. Alleen al in de Eredivisie kreeg de ploeg van eerst trainer Maurice Steijn en na diens vertrek Van ’t Schip 61 treffers tegen. Ook in de Europese toernooien regende het tegendoelpunten. Voor Farioli mocht het dus duidelijk zijn waarmee hij vanaf dag één aan de slag moest gaan: de organisatie, vooral bij balverlies. Een goede organisatie moet uiteindelijk ook bijdragen aan goed veldspel, waarbij het volgens Farioli belangrijk is dat je ‘elke dag menselijk bent en hard werkt’, wordt hij geciteerd door Ajax Showtime.

Een betere sfeer zorgt er volgens Farioli voor dat de onzekerheid meer en meer uit het elftal verdwijnt. “Ja, alles komt bij elkaar. De mentaliteit, de spirit, de aandacht voor details. Eén van de spelers die naast mij zit is daar een voorbeeld van”, doelt Farioli op Steven Berghuis. De linkspoot werd in het verleden nog weleens verweten dat hij verdedigend niet voldoende arbeid leverde. “Als je de laatste twee wedstrijden bekijkt, zie je dat hij een belangrijke goal maakt, maar je ziet ook dat hij - dat is moeilijker om te zien - verdedigt als een fullback of centre back. De energie in de sprint voorwaarts en achterwaarts is wat we nodig hebben”, is Farioli lovend over Berghuis, die afgelopen zondag tegen sc Heerenveen de aanvoerdersband droeg.

De Italiaan is tevens complimenteus over Akpom. De Engelsman kwam in de eerste vier officiële wedstrijden van dit seizoen, ondanks vier basisplaatsen, weliswaar nog niet tot scoren, maar Farioli kijkt verder. “We hebben spelers nodig met zijn (Berghuis, red.) karakter en persoonlijkheid om een voorbeeld te zijn op het veld. Dat we minder incasseren is te danken aan de laatste lijn, maar ook aan de aanvallers die zich opofferen. Dat geldt ook voor Chuba: het werk dat hij voor het team doet is ongelooflijk. Dat is iets wat voor jou (tegen een verslaggever, red.) niet relevant is, maar voor mij is dat onbetaalbaar”, aldus de oefenmeester.

Ajax telde vorig jaar minstens twaalf miljoen euro neer voor de komst van Akpom. Hoewel hij geen basisplaats veroverde, was hij in 36 wedstrijden in alle competities goed voor vijftien doelpunten. In het huidige seizoen kwam hij dus nog niet tot scoren. De grote vraag is of hij volgende maand nog speler is van Ajax. Akpom staat op de nominatie om te vertrekken. Er zou vanuit Duitsland interesse zijn voor de 28-jarige spits, die in Amsterdam nog een contract heeft tot de zomer van 2028.

