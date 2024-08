Avsaroglu noemt Feyenoorder die wekelijks voor gefronste wenkbrauwen zorgt

Brian Priske liet voorafgaand aan het seizoen zijn keuze voor de eerste doelman van Feyenoord vallen op , maar de Duitser is niet erg sterk aan de Eredivisie-campagne begonnen. Arman Avsaroglu vindt de keeper een onzekere indruk maken.

Avsaroglu laat bij de NOS Voetbalpodcast weten dat hij toch wat verrast is door het niveau van de nieuwe eerste doelman bij Feyenoord. "Ik zie Wellenreuther wel gekke dingen doen in die eerste weken van het seizoen. Elke wedstrijd zie je nu iets dat je toch met je wenkbrauwen gaat fronsen." Arno Vermeulen kan zich daar heel goed in vinden. "Dat valt wel op, ja. Hij is nu echt eerste doelman en nu hij dat is zie je toch een scheurtje hier, een kraakje daar."

Jan Roelfs denkt dat de mindere optredens van Wellenreuther vooral te verklaren zijn door zijn nieuwe rol. "Dat doet ook mentaal wat met je, als je aan het begin van het seizoen wordt aangesteld als eerste doelman. Als jij altijd vanuit de tweede positie kan keepen en het dan gewoon hartstikke goed doet... Ik ken die jongen verder niet, maar dat kan wat met je doen." Avsoroglu noemt enkele hachelijke momenten op die Wellenreuther veroorzaakte. "Het gebeurde tijdens Johan Cruijff Schaal tegen PSV, het gebeurde tegen Willem II waarbij hij schuldig is aan die goal. Gisteren ook weer, met een rare trap die bijna een doelpunt opleverde."

Volgens Jeroen Elshoff moet ook Priske de situatie goed in de gaten houden en mogelijk ingrijpen. "Als hij het nog twee keer doet, dan zou ik op je horloge kijken. Anders gaat misschien die ander (Justin Bijlow, red.) voor 1 september de deur uit." Volgens Roelfs wilde Priske aan het begin van het seizoen iets teveel een frisse wind door Rotterdam laten waaien. "Als trainer wil je toch ook een beetje je stempel drukken door dat soort keuzes te maken." Elshoff kan zich daar niet in vinden. "Hij heeft het vorig seizoen heel goed gedaan, een heel plausibele keuze denk ik." Volgens Avsaroglu zit Feyenoord sowieso in een lastige situatie. "Het is nooit prettig als je twee keepers hebt die heel dicht bij elkaar liggen. Het is toch een ideaal scenario als je een keeper hebt die aantoonbaar veel beter is dan de ander. Bijlow, mits fit, is hetzelfde niveau of misschien wel beter."

