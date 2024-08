‘Bij De Graafschap weggestuurde scout vastgelegd door Feyenoord’

Feyenoord heeft scout Alexander Reuters gecontracteerd, meldt de Gelderlander. De Duitse scout werd eind mei nog weggestuurd bij De Graafschap, maar zal nu de scouting van de Rotterdammers versterken.

Reuters was niet lang in dienst van De Graafschap. Dit voorjaar kwam de Duitser via het samenwerkingsverband dat de Superboeren met Bayer Leverkusen hebben in dienst van de club, maar Reuters werd eind mei alweer weggestuurd door de directie van de Doetinchemmers. Volgens toenmalig technisch directeur Peter Bijvelds had de Duitser zich niet aan de richtlijnen van de club gehouden.

De Duitser beklaagde zich bovendien bij de inmiddels opgestapte voorzitter Theo Hek dat er te weinig is gedaan met zijn aanbevelingen. Vervolgens werd Reuters op 31 mei, daags voordat hij onder contract zou komen bij De Graafschap, weggestuurd door de directie van de Superboeren. De jonge en talentvolle Duitse scout krijgt nu dus een nieuwe kans in Nederland bij Feyenoord.

