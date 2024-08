Stengs richt zich op Instagram tot Feyenoord-supporters: 'Kan bijna geen slechter moment hiervoor bedenken'

richt zich op Instagram tot de supporters van Feyenoord, nadat donderdagochtend bekend werd dat hij voorlopig niet voor zijn club in actie zal kunnen komen. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler is vanwege een knieoperatie 'meerdere weken' uit de roulatie.

"Beste Feyenoorders", begint Stengs zijn relaas. "Door een moment in de wedstrijd tegen Sparta (1-1, red.) heb ik een blessure opgelopen aan mijn linkerknie. Hoewel ik er daarna in de wedstrijd geen last meer van had - en het niet dezelfde knie is waar ik eerder zwaar aan geblesseerd ben geraakt - blijkt een operatie toch noodzakelijk om hier goed van te herstellen."

Stengs vervolgt: "Een slechter moment kan ik bijna niet bedenken. Het seizoen is pas net begonnen en ik was ready to go. Ik ga er dan ook alles aan doen om goed en zo snel mogelijk terug te keren." Hoewel Feyenoord komend weekend niet in actie komt - burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zette immers een streep door De Klassieker tegen Ajax vanwege een politiestaking - lijkt Stengs de uitwedstrijd bij FC Groningen (14 september) en het thuisduel met NAC Breda (22 september) aan zich voorbij te moeten laten gaan.

Stengs dreigt eerste Champions League-duel Feyenoord te gaan missen

Bovendien speelt Feyenoord tussen de confrontaties met beide promovendi op dinsdag 17 óf woensdag 18 september de eerste van acht duels in de competitiefase van de Champions League. Vandaag (donderdag) wordt bekend welke club daarin de tegenstander is als om 18.00 uur in Monaco de loting zal aanvangen.