Champions League-loting op tv: hoe laat en waar is het te zien?

Vandaag (donderdag) vindt de loting voor de competitiefase van de Champions League plaats. Nederland wordt daarbij door twee clubs vertegenwoordigd: landskampioen PSV en de nummer twee van het voorbije seizoen, Feyenoord. Hoe laat begint de loting, en waar is deze te zien?

Champions League-loting op tv

De loting begint donderdag om 18.00 uur in het Grimaldi Forum te Monaco. De loting wordt live uitgezonden door Ziggo, dat in Nederland de uitzendrechten heeft voor zowel de Champions League, alsook de Europa League én de Conference League. Daarnaast zendt de UEFA ook een stream uit via de eigen website, uefa.com.

Potindeling: mogelijke tegenstanders voor PSV en Feyenoord

Dit seizoen wordt een compleet nieuwe opzet van de eerste fase van het hoofdtoernooi van de Champions League geïntroduceerd. Het deelnemersveld is uitgebreid van 32 naar 36 clubs, die zijn verdeeld in vier potten van ieder negen clubs. PSV en Feyenoord zijn beiden ingedeeld in pot 3. De volledige potindeling zie je hier.

Iedere club loot uit elke pot twee tegenstanders, waarvan er eentje thuis en eentje uit zal worden getroffen. Zo speelt elke ploeg in totaal acht wedstrijden. Die leveren punten op voor één gezamenlijke ranglijst. De nummers 1 tot en met 8 van de ranglijst plaatsen zich automatisch voor de volgende ronde. De nummers 9 tot en met 24 gaan een tussenronde in.

Hoe wordt de Champions League-loting verricht?

Het 'klassieke' beeld van een oud-topvoetballer die een balletje uit een glazen kom haalt, openschroeft en een papiertje tevoorschijn tovert waarop de naam van een club is afgedrukt, zal met ingang van dit seizoen verdwijnen. Door de ingewikkelde opzet zouden minimaal duizend balletjes nodig zijn geweest, legt data scientist Nils Mackay van Opta uit tegenover de NOS.

In plaats daarvan zal de loting nu door een speciaal hiervoor geschreven algoritme worden bepaald. Die houdt rekening met tal van factoren, zoals bijvoorbeeld de coëfficiënten van de clubs en de regels waaraan de loting moet voldoen. Zo is het uitgesloten dat twee clubs uit hetzelfde land elkaar in de competitiefase treffen. Ook zullen clubs niet meer dan twee tegenstanders uit hetzelfde land kunnen loten.

