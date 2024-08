'Chelsea verrast opnieuw en geeft lang vastliggende sterspeler nog langer contract'

Chelsea gaat het contract van openbroken; de sterspeler van de club gaat tot medio 2033 bijtekenen. De buitenspeler had een contract tot 2030 met de optie voor nog een jaar, maar dat vond de Londense club niet lang genoeg.

De rechtsbuiten kwam vorig seizoen over van Manchester City, waar hij van Pep Guardiola niet op al te veel speeltijd kon rekenen. In slechts enkele maanden bij zijn nieuwe club Chelsea groeide Palmer uit tot een sensatie. Vorig seizoen scoorde de nu 22-jarige Engelsman 22 keer en gaf hij elf assists in de Premier League. Toegegeven, veel van zijn doelpunten (9) kwamen voort uit strafschoppen.

Palmer mocht deze zomer ook mee met de Engelse nationale ploeg naar het EK, maar werd daar vooral als wisselspeler ingezet. De Engelsen strandden in de finale, waarin Spanje te sterk was. Palmer scoorde nog wel in die EK-finale, nadat hij tegen Nederland al de beslissende assist had gegeven. Uiteindelijk kwam de aanvaller in 145 speelminuten tot een goal en een assist.

Chelsea lijkt zich te realiseren dat ze een parel hebben overgenomen van Manchester City en wil Palmer de komende jaren niet laten gaan. Ondanks het feit dat de buitenspeler nog geruime tijd vastligt in Londen, bood de club volgens The Athletic Palmer een nieuw contract aan. De Engelsman ligt straks nog wat langer vast bij Chelsea en kan een salarisverhoging tegemoet zien. Palmer zal binnenkort tot 2033 aan de club verbonden zijn.

