Derksen vertelt hilarische anekdote over Cruijff: ‘Hij vond dat geen Ajax-naam’

Johan Derksen heeft vrijdagavond in de uitzending van Vandaag Inside een hilarische anekdote verteld over Johan Cruijff. Volgens het boegbeeld van het programma besloot de toenmalig Ajax-trainer een speler te verkopen omdat zijn naam hem niet aanstond. Volgens Cruijff was Regtop geen ‘Ajax-naam’.

Het onderwerp komt ter sprake nadat Nico Dijkshoorn begint over een ‘typische Ajax-speler’. Er heerst toch het idee, en daar hebben ze het toch altijd over bij Ajax en daar stoor ik mij zo aan, dat je een Ajax-speler moet zijn. Dan hebben ze het niet alleen over tactiek, het gaat over uiterlijk. Ik kan me Willy Brokamp nog wel herinneren bij Ajax. Huilen zo mooi vond ik dat. Ze verstonden hem ook niet”, aldus Dijkshoorn.

Vervolgens haakt Derksen in op het verhaal van de tafelgast. “Het was ook onverstandig om hem een kamer te geven op het Leidseplein en om zijn handgeld in een keer uit te betalen. Maar die had schijt aan de hele wereld”, reageert de analist, waarna hij een anekdote over Cruijff vertelt.

“Dit doet mij herinneren aan Cruijff een keer. Cruijff had vroeger een rechtsbuiten bij Ajax, die heette Erik Regtop. Toen zei Cruijff tegen mij: die verkoop ik. Maar die jongen deed het helemaal niet zo slecht. Hij zegt: ik kan er niet tegen. Regtop dat is geen Ajax-naam. Cruijff zei ook: dan worden de namen voorgelezen bij de opstelling. Van Basten, Rijkaard, Van ’t Schip en dan Regtop. Dan denk ik: dat klopt niet. Die verkoop ik! Toen is hij verkocht. Dit heb ik nu voor het eerst verteld. Dat zal hij nu ook niet meer zo erg vinden. Maar dat is dus de reden dat hij is verkocht”, besluit Derksen.

