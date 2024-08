Directeur ontkent Van Gaal te hebben benaderd: ‘Ik heb het hem niet gevraagd'

Bayern München heeft Louis van Gaal niet gevraagd om terug te keren als trainer van Bayern München, dat stelt Max Eberl, de sportief directeur van de Duitse grootmacht, in gesprek met het Duitse Sky Sport.

De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal stelde vrijdagavond bij Humberto à Paris dat hij gepolst was door Bayern München, maar daar is volgens Eberl dus niets van waar. “Ik heb het hem niet gevraagd”, is de directeur stellig na een vraag over Van Gaal.

De inmiddels 72-jarige Van Gaal liet in gesprek met Humberto Tan weten nog wel te willen werken als trainer. “Ik zou het kunnen doen, maar niet meer als clubcoach. Ik ben nog wel gevraagd door Bayern München”, zei de ‘heel verraste’ oud-trainer van onder meer Ajax, AZ, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United.

Als bondscoach zou Van Gaal dus nog wel aan de slag willen. In de aanloop naar het EK werd hij nog gelinkt aan het bondscoachschap van Duitsland, waarbij vele ex-spelers zoals Philipp Lahm en Thomas Müller aangaven dat wel te zien zitten. Concreet werd het echter niet, aangezien Duitsland besloot verder te gaan met Julian Nagelsmann.

