Elfrink blikt vooruit op duel om Johan Cruijff Schaal: ‘Het is niet lekker als je twee keer goed op je kloten krijgt’

PSV en Feyenoord staan zondagavond in het Philips Stadion tegenover elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Rik Elfrink denkt de Eindhovenaren de favoriet zijn om het duel te winnen, mede omdat Feyenoord vooralsnog geen lekkere voorbereiding kent. Al plaatst de journalist van het Eindhovens Dagblad ook nog een kanttekening.

“Op zich zeggen voorbereidingswedstrijden eigenlijk niks”, vertelt Elfrink in de AD Voetbalpodcast. “Feyenoord-supporters moeten zich dan ook geen zorgen gaan maken om zo’n 5-0 tegen Benfica. Het zegt gewoon echt geen mallemoer normaal gesproken. Trainers testen dingen uit, je weet niet hoe ver ze zijn, misschien hebben ze de dag ervoor helemaal tot het randje getraind.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Priske is amper begonnen of hij heeft zijn eerste hoofdpijndossier al te pakken’

“Lekker is het niet als je twee keer goed op je kloten krijgt, dan begin je natuurlijk niet lekker aan de competitie. Dat is helder”, beseft Elfrink. “Oefenvoetbal blijft natuurlijk oefenvoetbal. Ik heb in het verleden ook wedstrijden gezien, waarbij ik dacht: dit wordt niks, en een maand later liep het allemaal fantastisch.”

Desalniettemin ziet Elfrink PSV als favoriet voor het duel. “Op basis van wat je wel gezien hebt dit seizoen en op basis van het feit dat PSV tot nu toe wel heel veel bij elkaar heeft weten te houden, dan is PSV toch wel de favoriet voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze spelen ook thuis, dat is hoe dan ook een voordeel. Er zijn wat meer automatismen zou je zeggen, hoewel Feyenoord vorig seizoen in Eindhoven een goede wedstrijd speelde. Dat moet allemaal nog maar blijken of dat nu ook weer zo loopt. Het mooie is ook dat het ook niet te voorspellen is.”

LEES OOK: PSV blijft geloven in transferdoelwit: ‘Zodra dat weg is, schakelt men door’

Veranderingen bij Feyenoord

Het is volgens Elfrink ook nog maar de vraag hoe het op de lange termijn gaat zonder Arne Slot. “Kan Priske net zo succesvol worden als Slot?”, vraagt hij zich af. Daarnaast kan het vertrek van Mats Wieffer een groot gemis worden voor de Rotterdammers. “Hij is wel een speler die ze gaan missen, vooral op de momenten als je achter komt of als het een keer tegenzit. Dat was dan wel een jongen die de rug kon rechten en dat gaan ze wel missen hoor. Ik moet nog zien hoe ze daar uit gaan komen.”

LEES OOK: PSV klaar voor eerste prijs van het seizoen: ‘Onderschatten Feyenoord absoluut niet ondanks grote oefennederlaag’

Kansen voor Feyenoord

Toch liggen er wel kansen voor Feyenoord omdat PSV met name links achterin problemen heeft. “Daar zit wel de angel op dit moment. Die jonge Oppegård zal waarschijnlijk gaan spelen omdat Mauro Junior weer geblesseerd is. Waarschijnlijk is Boscagli er ook niet bij, de kans dat hij speelt is niet groot, dus dan zal Schouten een linie naar achteren gaan”, aldus Elfrink, die beseft dat de ploegen verder niet veel geheimen voor elkaar hebben.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wat gebeurt er als PSV – Feyenoord in een gelijkspel eindigt?

Mocht er geen winnaar komen na negentig minuten in de Johan Cruijff Schaal, wat gebeurt er dan?