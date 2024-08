PSV blijft geloven in transferdoelwit: ‘Zodra dat weg is, schakelt men door’

PSV gelooft nog altijd in de komst van , zo weet clubwatcher Rik Elfrink. De Eindhovenaren zitten al de hele zomer achter de verdediger van Liverpool aan, maar wisten de Engelsen tot dusver nog niet te overtuigen.

Volgens Elfrink weet men bij PSV dat Liverpool nog van plan is om nieuwe spelers aan te trekken. Zodra dat gebeurt, bestaat de kans dat Van den Berg onder Arne Slot niet aan de gewenste minuten kan komen, waardoor een vertrek bespreekbaar is. Op dit moment hoeft de landskampioen in ieder geval niet aan te kloppen bij de Engelsen, aangezien Liverpool niet wil praten over een vertrek tijdens de ‘Preseason Tour’ in de Verenigde Staten.

Mocht PSV uiteindelijk de conclusie trekken dat de komst van Van den Berg niet meer haalbaar is deze transferperiode, zullen de Eindhovenaren doorschakelen. De voorkeur is wel dat er duidelijkheid komt voor het einde van de transferperiode, zodat er nog tijd is om een alternatief te halen.

Eind vorige week deden de Eindhovenaren voor het eerst een serieuze poging voor Van den Berg. PSV zou volgens Fabrizio Romano een bod hebben gedaan van zo’n tien miljoen euro voor de mandekker, maar volgens Elfrink lag dit bedrag iets hoger. Hoe dan ook kon de regerend landskampioen nog niet tippen aan de vraagprijs van 20 miljoen euro.

Liverpool wil zelf ook nog nieuwe spelers aantrekken. Vandaar dat men bij PSV denkt dat #creatingSepptogether deze maand gewoon mogelijk blijft. Zodra dat geloof echt weg is, schakelt men door. Bij voorkeur niet op de laatste transferdag uiteraard. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 1, 2024

