'Europese topclub wil Julián Álvarez binnenhalen, City verlangt enorm bedrag'

Álvarez kwam de afgelopen weken in het nieuws omdat hij ontevreden zou zijn over de hoeveelheid speeltijd die hij bij Manchester City krijgt. De spits, die ook op andere posities in de aanval uit de voeten kan, heeft op zijn favoriete positie Erling Haaland voor zich. Vooral in belangrijke duels werd Álvarez regelmatig op de bank gezet door Pep Guardiola afgelopen seizoen.

De Argentijn zou daardoor een stap naar een andere club wel overwegen. Nu lijkt Paris Saint-Germain een potentiële nieuwe club te zijn voor de spits, dat al een contractvoorstel zou hebben gedaan. Trainer Luis Enrique zou de transfer toejuichen volgens Foot Mercato. Manchester City wil echter niet van Álvarez af en vraagt dan ook 70/80 miljoen euro voor de man die vorig seizoen negentien keer scoorde in alle competities. De spits zou de opvolger kunnen worden van de naar Real Madrid vertrokken Kylian Mbappé.

