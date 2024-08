Farioli houdt speler buiten selectie Ajax: fans snappen er niks van en vrezen voor transfer

Supporters van Ajax begrijpen weinig van de afwezigheid van in de selectie voor de wedstrijd tegen NAC Breda van zondagmiddag. De centrumverdediger valt buiten de boot, terwijl Jakov Medic, die nota bene voor een transfer naar VfL Bochum staat, wel bij de spelersgroep zit.

Kaplan zat vorige week ook niet bij de selectie voor de seizoensopener tegen sc Heerenveen (1-0 zege). Farioli zei daarover: "heb ik een gesprek met hem gehad. Dit is het moment om verwachtingen en standaarden te creëren voor iedereen. We hebben besloten dat hij negentig minuten gaat spelen met Jong Ajax tegen Jong PSV. Op dit moment is het voor hem het belangrijkste om te spelen en om zichzelf ten doel te stellen om deel van de ploeg te zijn."

Farioli zei toekomst te zien bij Ajax voor de 21-jarige stopper. “We hebben hem nodig. Hij is een belangrijke speler voor ons. Hij moet zo goed mogelijk fysiek herstellen.” Toch vrezen veel fans door de afwezigheid van Kaplan dat hij wellicht een transfer gaat maken. Anderen vermoeden dat de Turkse verdediger maandag opnieuw bij Jong Ajax gaat spelen, dat uitkomt tegen MVV Maastricht in de Keuken Kampioen Divisie.

'Kaplan is niet fit'

Volgens journalist Tim van Duijn van Voetbal International is Kaplan momenteel niet fit en ontbreekt hij daarom in de selectie. "Een vertrek voor 2 september sluit ik niet uit, maar dat is niet de reden dat hij er nu niet bij is", schrijft hij op X.

