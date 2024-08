‘FC Twente heeft eindelijk beet en plukt opvolger van Pröpper weg bij Celtic’

FC Twente gaat zich versterken met . Volgens Tijmen van Wissing van RTV Oost wordt de Zweedse centrale verdediger momenteel medisch gekeurd, waarna hij voor de rest van het seizoen gehuurd wordt van Celtic. Met Lagerbielke hebben de Tukkers eindelijk de gewenste vervanger van Robin Pröpper, die naar Rangers FC vertrok, binnen.

Na het vertrek van zowel Pröpper als Alfons Sampsted zat FC Twente wat mager in de verdedigers. Zo werd de positie van rechtsachter, mede door de lichte blessure van Youri Regeer, tijdelijk ingevuld door Anass Salah-Eddine die van origine een linksachter is. Met Bart van Rooij presenteerde de club van trainer Joseph Oosting al een vervanger voor Sampsted. Met de komst van Lagerbielke is nu ook de leegte van Pröpper opgevuld.

In De Grolsch Veste zal de 1.93 meter lange Zweed in eerste instantie de concurrentie moeten aangaan met Mees Hilgers en Max Bruns, weet Van Wissing te melden. Lagerbielke is een rechtsbenige verdediger, die zowel links als rechts centraal uit de voeten kan. Naast FC Twente waren ook sc Heerenveen en het Belgische KV Mechelen in de race voor de verdediger. Het feit dat de Enschedese club Europees voetbal speelt trok hem over de streep.

Lagerbielke kwam vorig seizoen niet veel in actie voor Celtic. Wel speelde hij tweemaal mee in de Champions League-wedstrijden van de Schotse club tegen Feyenoord. In beide duels vertolkte de Zweed een hoofdrol. In De Kuip pakte Lagerbielke tweemaal geel en moest hij met rood van het veld. In de laatste groepswedstrijd op Celtic Park maakte hij in blessuretijd de winnende treffer tegen De Rotterdammers.

Gustaf Lagerbielke wordt op dit moment gekeurd en gaat bij groen licht de rest van het seizoen op huurbasis spelen voor #fctwente De lange Zweed is eigendom van Celtic, waar hij vorig jaar nog in actie kwam in de CL tegen Feyenoord (rood en een doelpunt) — Tijmen van Wissing (@vanwissing) August 26, 2024

