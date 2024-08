‘Feyenoord bezig met concurrent voor Zerrouki, ook Van den Berg nog altijd in beeld’

Feyenoord is achter de schermen nog steeds bezig om in te lijven, weet clubwatcher Martijn Krabbendam. De Rotterdammers hopen in de komende weken nog enkele versterkingen te presenteren, waarbij de middenvelder van Bologna een belangrijke kandidaat is. Ook Sepp van den Berg is nog altijd in beeld bij de Rotterdammers.

Volgens Krabbendam hoeven Feyenoord-supporters zich geen zorgen te maken over het uitblijven van versterkingen. “De eerste zat zaterdagavond dus al op de tribune van De Kuip. Hugo Bueno van Wolverhampton Wanderers komt dit seizoen op huurbasis de periode overbruggen tot Hartman weer fit is”, aldus de Feyenoord-watcher in Voetbal International. “Bueno is een speler die snel kan worden ingepast, een technisch vaardige wingback.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Pérez schrikt van handelingssnelheid bij Feyenoorder: 'Goh, dit mag echt een tempo hoger'

De Rotterdammers haalden vooralsnog geen vervanger voor de naar Brighton & Hove Albion vertrokken Mats Wieffer, maar die moet er deze transferwindow nog wel gaan komen. “Feyenoord is achter de schermen nog steeds bezig met Oussama El Azzouzi van Bologna”, weet Krabbendam, die ook schrijft dat de bekerwinnaar Liverpool probeert te verleiden om mee te werken aan een transfer van Sepp van den Berg. “Het prijskaartje van twintig miljoen is te gortig, maar op een creatieve manier, vast bedrag plus bonussen, zou Feyenoord richting die som kunnen komen. Niettemin is het een uitdaging.”

LEES OOK: ‘Feyenoord wil transfercoup plegen en Van den Berg voor de neus van PSV wegkapen’

Voorin hoopt Feyenoord zich te kunnen versterken met Ibrahim Osman. Brighton & Hove Albion betaalde eerder deze zomer nog zo’n twintig miljoen euro aan het Deense FC Nordsjælland om de negentienjarige Ghanese vleugelaanvaller in te lijven. “Hij staat op de lijst, dat gaat dan om huur”, verklapt Krabbendam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez: 'Hij is het hart van het elftal, onmisbaar voor Feyenoord'

Kenneth Perez is lyrisch over het optreden van een speler van Feyenoord tegen PSV.