Feyenoord deed belangrijke toezegging aan Calvin Stengs, die mede daardoor vertrekt

Feyenoord heeft vorige zomer een toezegging gedaan aan en zijn entourage, zo schrijft het Algemeen Dagblad maandagochtend. Volgens de krant heeft Feyenoord de aanvallende middenvelder beloofd mee te denken, mocht er in de toekomst een mooie kans langskomen voor de creatieve spelmaker. Met de interesse van Charlotte FC is die kans er nu gekomen.

Volgens het Algemeen Dagblad is voor Feyenoord de fitheid van Stengs de reden om afscheid te nemen van de linkspoot. Daarnaast heeft in gesprek wat Stengs met zijn entourage heeft gevoerd met Feyenoord invloed op het vertrek van de aanvallende middenvelder uit De Kuip: "Speler en zijn begeleidingsstaf legden op tafel dat ze wilden dat de directie van Feyenoord zou meedenken als er in de (nabije) toekomst een mooie kans voorbij zou komen", schrijft Feyenoord-watcher Mikos Gouka over het gesprek dat heeft plaatsgevonden nadat Stengs Antwerp FC afwees en naar de Rotterdammers trok.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Transfernieuws bij Feyenoord: ‘Het kan nog wel een paar weken duren’

Feyenoord hoorde de wens van Stengs aan en heeft mondeling een toezegging gedaan. Dat is dan ook een belangrijke reden voor technisch directeur Dennis te Kloese om mee te werken aan een vertrek van de creatieve middenvelder: "De wens van Stengs om te vertrekken, de toezeggingen van een jaar geleden, de kwetsbare knie van de speler. Alles bij elkaar opgeteld was het voldoende om de speler de ruimte te gunnen om naar de MLS te verkassen", besluit Gouka.

LEES OOK: Feyenoord bereikt principeakkoord met vervanger van Stengs

Wie niet de opvolger van Stengs wordt, is volgens de journalist van het Algemeen Dagblad de Deen Gustav Isaken. De speler van Lazio wordt regelmatig aan de Rotterdammers gelinkt en ook nu viel zijn naam weer in het geruchtencircuit, maar Gouka weet dat Isaken niet in beeld is bij Feyenoord.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wesley Sneijder vol ongeloof na transfernieuws bij Feyenoord

"Héél opmerkelijk, ik denk dat hier meer achter zit", zegt de analist van Rondo na een transfer bij Feyenoord.