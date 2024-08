Priske kan Krabbendam één ding vertellen over transferwindow: 'Volgens mij heb ik het al vaker gezegd...'

Brian Priske houdt er nadrukkelijk rekening mee dat hij op 2 september een andere selectie tot zijn beschikking heeft dan vandaag de dag het geval is. De oefenmeester van Feyenoord herhaalde op de persconferentie in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II dat hij zijn selectie nog graag versterkt ziet worden, maar sluit tevens niet uit dat er nog spelers zullen vertrekken. Welke en hoeveel spelers durft hij niet te zeggen.

Daags voor het treffen tussen Feyenoord en Willem II gaat het in de persruimte in De Kuip toch vooral over de transferwindow. Feyenoord haalde al een aantal nieuwe spelers, maar nam ook afscheid van onder meer Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) en Yankuba Minteh (werd gehuurd van Newcastle United, nu ook Brighton & Hove Albion). Daar blijft het mogelijk niet bij. Zo worden Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit De Kuip, terwijl ook Santiago Giménez zich kan verheugen op buitenlandse interesse.

“Heb jij een afspraak met Feyenoord over hoeveel spelers er nog weg mogen? Ik kan me voorstellen dat je er niet nog vier wil laten gaan”, vroeg Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International Priske dan ook. De Deense hoofdtrainer kon daar echter weinig over kwijt. “Als het aankomt op wie en wanneer spelers vertrekken of naar ons komen, dat is geen antwoord dat ik je ga geven. Ik denk niet dat dit correct is. Maar, volgens mij heb ik het al een paar keer gezegd, ik verwacht niet dat de selectie er op 2 september nog zo uitziet”, zo reageerde de opvolger van Arne Slot, die na afgelopen seizoen vertrok naar Liverpool.

Priske wilde niet op specifieke namen of aantallen ingaan, maar sluit niet uit dat er inderdaad nog spelers zullen vertrekken. “Dat is mogelijk, maar wie en wanneer… We hebben een vrij grote selectie. Ik denk dat we gisteren 26 spelers op het trainingsveld hadden staan. Dat is erg veel. Daar zitten ook spelers tussen die vorig jaar elders op huurbasis speelden.” Priske hoopt vanzelfsprekend zijn huidige kerngroep zoveel mogelijk bij elkaar te houden. “Verwachten is een groot woord, maar het is voetbal. Ik heb het al gezegd: dit is de Eredivisie. We spelen met Feyenoord niet in de grootste competitie. Sommige grote clubs komen en willen het geld betalen. Ik kan wel zeggen dat ik verwacht dat er niemand vertrekt, maar zo werkt het niet in het voetbal. Maar op dit moment heb ik geen signalen dat iemand van wat jij noemt de basis op het punt staat te vertrekken.”

