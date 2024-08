Gerard Joling grijpt de microfoon en doet iets heel opvallends: Jan Joost van Gangelen gaat los

Nederland heeft er bijna drie maanden op moeten wachten, maar vrijdagavond begint dan eindelijk het nieuwe seizoen van de Eredivisie. De ontmoeting tussen FC Groningen en NAC Breda vormt het startsein voor wat opnieuw een onvergetelijk jaar moet worden. Aan wie het sowieso niet zal liggen, is Jan Joost van Gangelen. De presentator van ESPN bewees donderdagavond al in topvorm te zijn. In de commercialbreak van De Oranjezomer zong hij uit volle borst mee met Gerard Joling.

Nadat Valentijn Driessen woensdagavond zijn opwachting maakte in De Oranjezomer en met enkele uitspraken over de Olympische Spelen voor flink wat verbazing zorgde, was het donderdagavond de beurt aan Van Gangelen om plaats te nemen in het programma van Hélène Hendriks. De presentator van ESPN beleefde zijn hoogtepunt tijdens de commercialbreak. Joling pakte zijn moment en twijfelde niet toen zijn nummer Zing Met Me Mee uit de speakers klonk. Hij deelde een microfoon uit aan Jack van Gelder en ook Van Gangelen kreeg er eentje. Waar Van Gelder het liet afweten, nam Van Gangelen eerst nog een slokje bier om vervolgens los te gaan.

De studio trakteerde Joling, Van Gangelen en ook een gast uit het publiek op een luid applaus. Bekijk het fragment hieronder.

