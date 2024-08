Kane komt met mooi gebaar na afloop van vriendschappelijke wedstrijd tegen Tottenham

keerde zaterdagavond terug bij Tottenham Hotspur. Met Bayern München ging hij voor de vriendschappelijke VisitMalta Cup op bezoek bij de club waar hij het grootste deel van zijn carrière doorbracht. Na afloop van de wedstrijd weigerde hij de trofee omhoog te houden.

Kane maakte in de zomer van 2023 de overstap van Tottenham Hotspur naar Bayern München. Hoewel de aanvaller grote indruk maakte in het shirt van de Londenaren, wist hij in zijn tijd daar nooit een prijs te veroveren. Zaterdagavond ging hij met zijn huidige club op bezoek bij zijn vorige club voor een duel om de vriendschappelijke VisitMalta Cup.

In het Tottenham Hotspur Stadium kwam de thuisploeg na een minuut op voorsprong via Dejan Kulusevski, maar waren het doelpunten van Dayot Upamecano, Serge Gnabry en Thomas Müller die de Duitsers bij rust een comfortabele voorsprong gaven. In de tweede helft maakte Kulusevski zijn tweede van de wedstrijd om de eindstand op het bord te zetten: 2-3.

Omdat het om een vriendschappelijk toernooi ging, was er ook een prijs verbonden aan de overwinning van Bayern. Kane vond het duidelijk niet toepasselijk om op bezoek bij de club waar hij zo veel jaren heeft gespeeld het winnen van een vriendschappelijke prijs te vieren. Op de beelden is te zien hoe de spits continu zijn hoofd schudt en ‘nee’ zegt tegen zijn teamgenoten als ze hem richting de trofee wijzen.

⚪️©️ Class by Harry Kane as he rejects to lift the pre-season trophy vs Spurs.@footballontnt 🎥pic.twitter.com/nPhOslk6bq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024

