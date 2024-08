Hugo Borst (62) opent De Eretribune op ESPN met update over gezondheid

Hugo Borst is zaterdagavond na lange tijd weer te gast in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. De flamboyante analist, 62 jaar, begint de uitzending desgevraagd met een update over zijn gezondheid.

Borst zit zaterdagavond met een pleister rondom het linkeroog aan tafel bij ESPN. “Hugo, we hebben je een tijdje niet gezien. Laten we eerst even uit de wereld helpen of het wel of niet goed met je gaat, want je hebt een klein pleistertje op het oog”, leidt presentatrice Aletha Leidelmeijer in. “Gaat alles goed?”, vraagt zij zich af.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Zaakwaarnemer Weghorst onthult eisen waaraan nieuwe club moet voldoen

“Alles gaat goed”, stelt Borst de presentatrice gerust. “Ik liep donderdag tegen het mes van de chirurg aan. De chirurg moest wat dingetjes wegsnijden. Korstjes. Maar het is heel goed gegaan.”

“Ik dacht even dat je een knal tegen je kanis gehad had”, reageert presentator Jan Joost van Gangelen met een kwinkslag. Borst bevestigt echter dat dat niet het geval is.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax stuurt aan op vertrek: ‘Hij móét eigenlijk weg’

Een basisspeler van Ajax 'moet eigenlijk weg', stelt ESPN-verslaggever Cristian Willaert.