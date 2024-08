Hugo Borst uit kritiek op NOS-commentator: ‘Op tv moet je af en toe je kop houden’

Hugo Borst vindt dat Arman Avsaroglu wat betreft commentaar op televisie nog wel wat te leren heeft. De journalist geeft zowel verslag van voetbalwedstrijden op de radio als op tv, maar volgens Borst is hij vooral goed in de eerste.

Avsaroglu was afgelopen zomer één van de commentatoren van de NOS tijdens het Europees kampioenschap, waar hij onder meer de halve finale tussen Nederland en Engeland mocht verslaan. Tijdens De Oranjezomer krijgt Borst de vraag of hij tevreden is met de huidige lichting commentatoren, waarna hij de ontwikkeling van Avsaroglu bespreekt.

“Er is bijvoorbeeld Arman Avsaroglu, die hoor je ook op televisie”, geeft de schrijver aan. “Maar hij moet nog wel een tandje bijzetten, met alle respect. Op gebied van radio krijgt hij van mij een tien, maar op televisie is dat nog een zesenhalf, zeven.”

Hoewel de commentator via beide vormen van media verslag doet van een voetbalwedstrijd, zit er een flink verschil tussen de twee, zo weet Borst. “Hij kan heel veel taal gebruiken bij de radio, maar op televisie moet je af en toe je kop dicht houden.” De presentator ziet nog een ander verschil tussen tv en radio. “Als het gaat om het begrijpen van het spel, kun je op televisie ontmaskerd worden. Op de radio kun je dat bijna als een amusementsmeester verbloemen.”

