'Interesse van Ajax voor Noppert komt uit hoge hoed Van Gaal'

De interesse van Ajax in lijkt uit de hoge hoed van Louis van Gaal te komen, stelt Mike Verweij bij Kick-Off. Onder de voormalig bondscoach was Noppert eerste keus op het WK in Qatar van 2022.

De journalist van De Telegraaf heeft de link tussen die twee personen al gelegd. "Ja, dat lijkt verband te houden met het adviseurschap van Louis van Gaal. Die riep hem, eigenlijk heel onverwachts, uit tot eerste keeper op het EK van 2022. Daar deed Noppert het ook echt heel erg goed. Iedereen dacht: die gaat een prachtige buitenlandse transfer maken. Alleen daarna heeft Noppert bijna nooit meer zijn niveau gehaald. Het is niet heel logisch dat een adviseur van de rvc zich ook met het technische beleid bemoeit, maar iedereen die Louis van Gaal een beetje kent, weet ook dat hij daar niet voor wegloopt."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Berghuis weet wat er nog aan schort bij Ajax: 'Anders blijft het vallen en opstaan'

Ajax ziet in Noppert een interessante naam om aan het keepersgilde toe te voegen. De huidige keeper van sc Heerenveen zou dan naar Amsterdam komen, terwijl Jay Gorter juist naar de ploeg van Robin van Persie zou moeten vertrekken. De kans dat die deal nog plaatsvindt, is echter heel klein geworden. Van Persie heeft namelijk uitgesproken dat Gorter niet zomaar eerste keeper wordt, terwijl de doelman juist speeltijd wil.

Daardoor lijkt Noppert ook niet naar Ajax te verkassen. Volgens Verweij gebeurt dat alleen als de doelman aan de Amsterdammers wordt verhuurd. "Ajax moet dan ook spelers verkopen. Alleen heeft Heerenveen al gezegd dat het alleen mogelijk is als ze een goede vervanger voor Noppert kunnen halen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli roept Ajax-speler live op televisie tot de orde vanwege gedrag

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax.