Jack van Gelder: 'Het is afschuwelijk dat het zo gelopen is, natuurlijk doet het veel pijn'

Jack van Gelder vindt het ‘afschuwelijk’ hoe het de voorbije periode is vergaan. De doelman was lang de onbetwiste nummer één bij Feyenoord, maar raakte gedurende de voorbereiding op dit seizoen zijn basisplaats kwijt aan Timon Wellenreuther. Bijlow staat inmiddels op het punt om zich te verbinden aan Southampton.

Het duel tussen Sparta en Feyenoord van zondagmiddag stond grotendeels in het teken van het afscheid van Bijlow. De goalie behoorde eerder deze zomer nog tot de selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland, maar terug in Rotterdam-Zuid was hij niet langer eerste keus. Brian Priske sprak zijn voorkeur uit voor Wellenreuther en de Duitser verscheen in de eerste vier officiële duels van dit seizoen onder de lat.

Artikel gaat verder onder video

Bijlow kiest eieren voor zijn geld en zat zondag op Het Kasteel voor het laatst bij de selectie van Feyenoord. Hij vertrekt op huurbasis naar Southampton, dat hem volgend jaar definitief kan overnemen van de Rotterdammers. Van Gelder geniet van de beelden van Bijlow na afloop van de stadsderby tegen Sparta, maar spreekt tegelijkertijd zijn ‘afschuw’ uit over de manier hoe het de afgelopen periode is gegaan. “Dit is echt een jongen van de club en het is afschuwelijk dat het zo gelopen is. Als die jongen niet zo vaak geblesseerd was geweest, dan had hij tot zijn 35e in Feyenoord 1 gekeept”, zo klinkt het zondagavond in De Oranjezondag.

LEES OOK: Nick Olij komt vlak na Sparta - Feyenoord met groot nieuws over mogelijke stap naar De Kuip

Bijlow hield het na het laatste fluitsignaal op Het Kasteel dan ook niet droog. “Dat doet pijn, natuurlijk doet het veel pijn”, spreekt Van Gelder zijn steun uit voor de sluitpost. “Maar zeg niet dat hij nooit terugkomt, want dat kan zomaar gebeuren.” Bijlow was sinds 2006 actief bij Feyenoord. Na tien jaar in de jeugdopleiding sloot hij in 2016 aan bij de hoofdmacht. Hij werd in 2017 (als reservekeeper) en 2023 (basisspeler) landskampioen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord lijkt mogelijke vervanger Bijlow te kunnen doorstrepen: 'Hij is te duur'

Dit lijkt in ieder geval niet de opvolger te worden van Justin Bijlow bij Feyenoord.