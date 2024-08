Journalist wordt 'ziektes toegewenst' na publicatie nieuws over Ajax

De sterk gewijzigde opstelling van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen hield de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig. De basiself van Francesco Farioli lekte zaterdagavond al uit. ESPN bracht het nieuws, onder meer via Thijs Zwagerman. De mediamaker en analist van ESPN was vorig seizoen nog te horen in de Pantelic Podcast en schreef daarvoor voor Ajax Showtime, maar kreeg desondanks veel nare reacties naar aanleiding van zijn berichtgeving over de Ajax-opstelling.

Farioli greep het eerste competitieduel aan om een groot aantal andere spelers aan het werk te zien. De Italiaan voerde liefst zes wijzigingen door ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Panathinaikos in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Dat nieuws kwam zaterdagavond dus al naar buiten. Zwagerman deelde de opstelling van Ajax de avond voor het duel met sc Heerenveen op X. Dat kwam hem op veel kritiek en zelfs nare reacties te staan. “Ergens kun je dat wel verwachten natuurlijk, maar aan de andere kant waren de reacties wel erg buitenproportioneel”, vertelt hij in de podcast Het Sportpaleis.

Zwagerman vertelt in de podcast meer over de beweegredenen om de opstelling van Ajax een dag voor de wedstrijd te publiceren. Volgens Zwagerman is het niet meer dan logisch dat er bij Ajax dingen naar buiten komen en hoort het nou eenmaal bij zijn werk om die te delen. “Ajax is ontegenzeggelijk de grootste club van Nederland. Daar zijn heel veel verschillende belangen en er komen dingen naar buiten, zeker als je op een gegeven moment een netwerk hebt en contacten in dat wereldje.” Zwagerman werkte als redacteur voor Ajax Showtime, waar hij zich voornamelijk richtte op het jeugdvoetbal. Vorig seizoen was hij te horen in de Pantelic Podcast, een podcast over Ajax.

“Het is denk ik logisch in het werk waarin je een paar jaar zit dat je mensen leert kennen en een netwerk opbouwt. Dan hoor je weleens wat”, vervolgt Zwagerman. “Wij hebben met ESPN een grote redactie. Een zeer gewaardeerde collega kreeg de opstelling ook door. Dan weet je hoe het gaat in de journalistiek. Dan heb je twee bronnen.” Zwagerman vertelt dat hij de opstelling zeker niet als ‘nieuws’ had gebracht als Farioli van plan was één wijziging door te voeren. “Kijk, als het Anton Gaaei voor Devyne Rensch was en verder geen gekkigheid, dan heeft het geen nieuwswaarde. Als Farioli zes wijzigingen doorvoert en Dies Janse in de basis laat debuteren, dan heeft dat ontzettend veel nieuwswaarde. Maar dan krijg je verwijten als ‘rat’ en ‘je verkoopt je ziel’. Ziektes zijn mij toegewenst. Dat vind ik wel ver gaan allemaal. Dit is mijn werk en ik vind dat ik er niet goed in zou zijn, eigenlijk ongeschikt zou zijn als ik het niet zou brengen terwijl ik het weet.”

