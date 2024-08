Karim El Ahmadi enthousiast over Ajax-speler: ‘Fantastische speler die aan de bal heel goed is’

Karim El Ahmadi vindt dat Ajax goede zaken heeft gedaan met het terughalen van . De oud-middenvelder van onder meer Feyenoord en FC Twente vindt dan ook dat de vleugelaanvaller vooralsnog de beste transfer van de Eredivisie is.

“Als je in de Premier League hebt gespeeld en bij veel clubs op hoog niveau”, begint El Ahmadi bij Voorspellen met Vedetten op ESPN. “Dan verwacht ik wel dat als je terugkomt in de Eredivisie dat je veel goals gaat maken en belangrijk gaat zijn voor Ajax.”

El Ahmadi heeft met zowel de nationale ploeg van Marokko als met Feyenoord en FC Twente vaak tegenover Traoré gestaan. Wat de 28-jarige Traoré dan zo goed maakt? “Hij is een fantastische speler. Aan de bal heel goed, goede loopjes en hij kan als spits, op 10 en aan de rechterkant spelen. Hij is echt een speler die Ajax beter laat voetballen en ook iemand die een bal vast kan houden waardoor je door kunt voetballen. Het is echt een goede transfer die Ajax heeft gedaan."

Kwakman en Kraay junior opperen andere naam

Kees Kwakman vindt Sam Lammers, die de overstap maakte naar FC Twente, de beste transfer. “Hij heeft bij FC Utrecht laten zien dat hij in de Eredivisie makkelijk mee kan. Ik denk dat-ie het gaat maken bij Twente.” Hans Kraay junior sluit zich daarbij aan, maar is ook lovend over AZ-spits Troy Parrott. "Ze passen allebei bij die clubs", doelt hij op Parrott bij AZ en Lammers bij FC Twente.

