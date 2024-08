Mike Verweij pikt er één speler uit bij Ajax: ‘Heeft alles in zich om een smaakmaker te worden’

Mike Verweij heeft hoge verwachtingen van . De Belgische vleugelaanvaller debuteerde twee seizoenen geleden al in de hoofdmacht van Ajax, maar zijn definitieve doorbraak in Amsterdam laat vooralsnog op zich wachten. Mocht Godts komend seizoen fit blijven, dan denkt Verweij dat hij kan uitgroeien tot ‘smaakmaker’ van de Eredivisie.

Godts maakte begin 2023 de overstap van KRC Genk naar Ajax. De aanvaller sloot in eerste instantie aan bij Jong Ajax, maar het duurde niet lang tot hij zijn opwachting mocht maken bij de hoofdmacht. Godts sloot in de voorbereiding op het vorige seizoen definitief aan bij het eerste en maakte geregeld zijn opwachting, maar liep richting de jaarwisseling een zware blessure op. Die hield hem een aantal maanden aan de kant. Eenmaal fit en na een aantal goede optredens bij Jong Ajax mocht hij zich weer melden bij de hoofdmacht. Godts kreeg van John van ’t Schip zelfs een aantal keer een basisplaats.

De Belg wacht nog op zijn eerste basisplaats onder de nieuwe trainer Francesco Farioli. Hij viel in het tweeluik met Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League tweemaal in en was in beide wedstrijden goed voor een assist. Godts lijkt dicht tegen een basisplaats aan te zitten en dat verbaast Verweij niet. “Dit Belgische talent heeft alles in zich om een smaakmaker te worden”, zo klinkt het namens de clubwatcher van De Telegraaf op het X-account van de Eredivisie. Godts is voor Verweij de ‘One to Watch’ dit seizoen. Verweij ziet nog wel een belangrijk verbeterpunt voor de vleugelspeler. “Godts weet als geen ander dat hij wel veel effectiever moet worden dan hij tot dusver in Ajax 1 was. En hij moet gevrijwaard blijven van blessures, want hij staat daardoor te vaak aan de kant.”

Godts kwam tot op heden 22 keer uit voor Ajax 1. Scoren deed hij nog niet, wel verzorgde hij vijf assists. De Belg lijkt dit seizoen de concurrentiestrijd aan te moeten gaan met Steven Bergwijn en Carlos Forbs. Laatstgenoemde mocht het in de eerste twee wedstrijden van dit seizoen vanaf het begin laten zien, maar wist niet te imponeren. Bergwijn vertrekt mogelijk nog bij Ajax. De Oranje-international kan zich verheugen op belangstelling vanuit de Premier League.

