Kranten trekken allemaal dezelfde conclusie over PSV

PSV toonde zich zondagavond kwetsbaar in de wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. De defensie is een zorgenkind, zo merken de kranten op.

“Zoals verwacht was de defensie de zwakke plek en PSV gaf de goals wel heel makkelijk weg”, schrijft het Eindhovens Dagblad. Volgens de regionale krant ‘maakte PSV er een potje van’. “'De Eindhovense club kreeg een eerste waarschuwing voor het deze zomer gevoerde transferbeleid, waarin de aandacht sterk op de aanval en het middenveld heeft gelegen.”

Door blessures en een gebrek aan concurrentie hangt de verdediging van PSV 'van noodoplossingen aan elkaar', schrijft het ED. Zo stond Ryan Flamingo (een verdedigende middenvelder) centraal achterin, had Fredrik Oppegard (normaliter derde keus) een basisplek als rechtsback en speelde Jerdy Schouten, terwijl die pas kort terug is van zijn vakantie. Toen Schouten niet verder kon, viel Matteo Dams in.

“Het is voor iedereen wel duidelijk dat de selectie van de Eindhovenaren uit balans is”, zo klinkt het. “'Voor PSV is het nu zonneklaar: de club heeft snel nieuwe verdedigers nodig en werkt daar ook aan.”

Vertrekwens van Jordan Teze

Ook De Telegraaf zoomt in op de ‘defensieve kopzorgen’ voor Bosz. “PSV kwam defensief erg kwetsbaar voor de dag, verloor het doelpuntenfestijn uiteindelijk na strafschoppen (4-4) en dan ziet trainer Peter Bosz zich ook nog eens geconfronteerd met een concrete vertrekwens van Jordan Teze”, somt men op. “Ryan Flamingo, de defensieve topaankoop van PSV waar de landskampioen 9 miljoen voor heeft neergeteld, maakte geen beste beurt bij zijn eerste officiële wedstrijd in het Philips Stadion. Nu gold als verzachtende omstandigheid, dat hij op een ongebruikelijke positie en in een gelegenheidsdefensie moet spelen. Maar als je bij drie tegengoals in negatieve zin bent betrokken, stap je als verdediger niet lekker van het veld.”

Volgens De Volkskrant werd PSV ‘bestraft voor zijn gemakzucht’ en was 'zwak verdedigen' een terugkerend thema in de wedstrijd. Trouw spreekt van een ‘onverwacht’ resultaat. “PSV is immers vrijwel ongewijzigd na het kampioensjaar. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal weerspiegelde zich echter ook de grote uitdaging voor PSV: aan de top komen is makkelijker dan er blijven, dus waar zit de rek nog in voor PSV? Kan trainer Bosz zijn ploeg opnieuw inspireren na een voorspoedig seizoen waarin vrijwel iedereen fit bleef?”

