Loodzware week voor Ajax: drie dagen na Feyenoord-uit topwedstrijd in Amsterdam

De KNVB heeft de inhaalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax ingepland op woensdag 30 oktober. Daardoor speelt de formatie van coach Francesco Farioli twee krakers in vier dagen tijd. Op zaterdag 2 november staat in de Johan Cruijff ArenA immers de ontmoeting tussen Ajax en PSV op het programma.

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax had in eerste instantie op zondag 1 september gespeeld moeten worden. Maar doordat de politiebonden afgelopen maandag aankondigden om zowel rondom als tijdens het duel tussen de aartsrivalen te gaan staken, zag burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zich genoodzaakt om er een streep doorheen te zetten. De zoektocht naar een nieuwe datum voor De Klassieker dreigde een hels karwei te gaan worden, maar de KNVB en de gemeente Rotterdam zijn er vrij snel na de afgelasting in geslaagd een nieuw moment te vinden.

De kraker tussen Feyenoord en Ajax wordt op woensdag 30 oktober gespeeld. De aftrap is om 18.00 uur. Het belooft een drukke en zware week te worden voor beide clubs. Feyenoord speelt op 27 oktober een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Drie dagen later komt in de eigen Kuip Ajax dus op bezoek, waarna nog eens drie dagen later het thuisduel met AZ op het programma staat. Ajax moet eveneens aan de bak. De Amsterdammers krijgen op 27 oktober Willem II over de vloer, zijn drie dagen later dus te gast in Rotterdam-Zuid en verwelkomen wéér drie dagen later regerend kampioen PSV in de Johan Cruijff ArenA.

Programma Feyenoord

27 oktober: FC Utrecht - Feyenoord (12.15 uur)

30 oktober: Feyenoord - Ajax (18.00 uur)

2 november: Feyenoord - AZ (16.30 uur)

Programma Ajax

27 oktober: Ajax - Willem II (16.45 uur)

30 oktober: Feyenoord - Ajax (18.00 uur)

2 november: Ajax - PSV (20.00 uur)

🗓️ Woensdag 30 oktober 18:00: Feyenoord - Ajax

🗓️ Zaterdag 2 november 20:00: Ajax - PSV https://t.co/EQh2y3VX3l — Paul van den Heuvel (@paulvdheuvel) August 31, 2024 Feyenoord - Ajax en Ajax - PSV in een tijdsbestek van 4 dagen. Daar kan je wat van vinden — Lars Jesse (@LarsJesse94) August 31, 2024

