Manuel Neuer neemt bijna twee maanden na EK-uitschakeling ingrijpend besluit

stelt zich niet langer beschikbaar voor de nationale ploeg van Duitsland. De doelman van Bayern München, die in 2014 wereldkampioen werd, neemt na ruim vijftien jaar en 124 interlands afscheid van Die Mannschaft. Neuer is na Toni Kroos en Ilkay Gündogan de volgende steunpilaar van de formatie van bondscoach Julian Nagelsmann die een streep zet onder zijn interlandloopbaan.

Kroos maakte in de aanloop naar het Europees Kampioenschap in eigen land al bekend dat het zijn laatste weken als profvoetballer zouden zijn en Gündogan volgde dinsdag. Het volgende afscheid heeft niet lang op zich laten wachten. Neuer maakt woensdagmiddag middels een bericht op zijn persoonlijke Instagram bekend dat het voor hem mooi is geweest. Hij debuteerde op 2 juni 2009 onder toenmalig bondscoach Joachim Löw in de nationale ploeg en keepte op 5 juli jongstleden - de kwartfinale van het EK tegen Spanje (2-1 nederlaag) - zijn laatste interland.

Neuer was lang de aanvoerder van de Duitse nationale ploeg. Tussen 25 maart 2023 en 3 juni 2024 ontbrak hij echter bij Die Mannschaft. In de tussentijd werd er gekozen voor een nieuwe kapitein. Gündogan kreeg de band om de arm gehangen en droeg die ook tijdens het recente EK in eigen land. Neuer had zijn interlandloopbaan graag afgesloten met de EK-titel. Dat zou na het gewonnen WK van 2014 in Brazilië zijn tweede hoofdprijs met zijn land geweest zijn. “Het EK thuis van dit jaar was weer een hoogtepunt, ook al was het helaas niet genoeg voor de titel. Maar elke seconde voelde ik een heel bijzondere euforie en saamhorigheid in het hele land”, blikt Neuer desondanks met een bijzonder gevoel terug op zijn laatste eindtoernooi.

Neuer speelde in totaal vier WK’s en vier EK’s.

